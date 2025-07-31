"Це відповідь Путіна": донька Келлога прокоментувала російський удар по Києву

Президент РФ Володимир Путін відповів на 10-денний дедлайн президента США Дональда Трампа для завершення російсько-української війни масованою атакою дронів по Києву у ніч на 31 липня.

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Таким чином Кремль випробовує Америка на міцність, заявила донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббз.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки", — написала Моббз.

Вона також наголосила, що американці не повинні виявитися безпорадними.

Пост Моббз Фото: Скриншот

Обстріл Києва у ніч на 31 липня

Зазначимо, що масована атака "шахедів" на столицю України розпочалась ще увечері 30 липня. Зокрема про вибухи у Києві повідомляли кореспонденти Фокуса.

Повітряна тривога у Києві тривала понад 4 години. За цей час вибухи лунали у різних частинах міста, а місцева влада повідомляла про пошкодження, яких зазнавала інфраструктура столиці.

Зокрема, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наступні наслідки атаки РФ на Київ:

у Солом’янському районі уламки БпЛА впали біля 3 поверхового житлового будинку. Сталося загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі;

за іншою адресою горить квартира на 6 поверсі в 7 поверховому житловому будинку. Пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного постраждалого;

сталось загоряння на першому поверсі нежитлової будівлі;

ще за однією адресою падіння уламків БпЛА на верхній поверх 9 поверхового житлового будинку;

у дворах будинків, де впали уламки, палають авто;

пожежі також зафіксовані ще на кількох локаціях нежитлової забудови.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка внаслідок російської атаки постраждало щонайменше шестеро осіб. Також була інформація про постраждалу мати з дитиною, проте ці дані не підтвердились.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили про те, що уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку.

"Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали", — зазначили в ДСНС, оприлюднивши фото наслідків атаки РФ по Києву.

Наслідки атаки РФ по Києву у ніч на 31 липня Наслідки атаки РФ по Києву у ніч на 31 липня Наслідки атаки РФ по Києву у ніч на 31 липня

В іншій частині району уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу у квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння оперативно ліквідували.

Також ДСНС зафіксувала влучання в один із вищих навчальних закладів столиці.

Водночас під ранок 31 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву.

"Внаслідок ракетного удару у Голосіївському районі горить будинок, авто. У Святошинському районі та Соломʼянському — влучання в житлові будинки. У Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, згоріли автомобілі", — повідомив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, 29 липня Трамп встановив для Кремля новий дедлайн щодо завершення війни в Україні.