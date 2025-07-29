"Я даю Путіну 10 днів": Трамп встановив для Кремля новий дедлайн щодо завершення війни в Україні

Президент США впевнений, що Володимир Путін хоче продовжувати повномасштабну війну в Україні. З його слів, на плани Кремля можуть вплинути тарифи від Білого дому.

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Дональд Трамп знову встановив Росії новий дедлайн щодо припинення війни в Україні. Цього разу це 10 днів, повідомляє Clash Report.

Трамп пообіцяв ввести мита, якщо Путін не завершить війну до цього терміну.

"Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть вплинути на це, а можуть і не вплинути", — заявив Трамп.

Він додав, що досі не отримав жодної відповіді від Путіна. "Це ганьба", — підкреслив американський президент.

Заяви Трампа про ультиматум Путіну: що відомо

Президент США Дональд Трамп 14 липня зазначив, що російський лідер неодноразово порушував домовленості, і встановив ультиматум. Він визначив термін 50 днів для підписання угоди РФ і України та пригрозив Кремлю вторинними тарифами.

Під час візиту в Шотландію 28 липня Трамп оголосив, що передумав давати Путіну 50 днів і скоротить дедлайн до 10-12 днів. Також він сказав, що більше не бажає говорити з Путіним, оскільки той, поклавши слухавку, продовжує запускати ракети по українських містах.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков 29 липня заявив, що попри заяви президента США Дональда Трампа Росія продовжить так звану "Спеціальну воєнну операцію" в Україні для захисту своїх інтересів. При цьому прессекретар президента РФ Володимира Путіна стверджує, що його країна зацікавлена у "мирному розв'язанні конфлікту".