Зацікавлені у мирі, але продовжать війну: в Кремлі відреагували на новий ультиматум Трампа Путіну

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що попри заяви президента США Дональда Трампа Росія продовжить так звану "Спеціальну воєнну операцію" в Україні для захисту своїх інтересів. При цьому прессекретар президента РФ Володимира Путіна стверджує, що його країна зацікавлена у "мирному розв'язанні конфлікту".

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Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС передає, що в Кремлі "прийняли до відома" заяви Дональда Трампа про скорочення дедлайну, наданого президенту РФ Володимиру Путіну для припинення вогню в Україні, та про незацікавленість у подальших контактах. Речник Путіна заявив, що можливість зустрічі президентів РФ і США "як не стояла у предметному плані, так і не стоїть".

За словами Пєскова, процес налагодження відносин РФ і США сповільнився, проте Кремль усе ще не має наміру від нього відмовлятися.

"Є сповільнення, дійсно, і поки процес нормалізації іде "ні хитко, ні валко". Звісно, хотілося б бачити більшу динаміку, ми в цьому зацікавлені. Але для того, щоб просуватися, потрібні імпульси з двох сторін. Тому ми продовжуємо цю нашу зацікавленість і сподіваємося на те, що процес набуде більшої динаміки", — заявив речник Путіна.

Також Пєсков сказав, що наразі країни не ведуть діалогу про подовження Договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, бо цього не дозволяє робити стан двосторонніх відносин.

Заяви Трампа про ультиматум Путіну: деталі

Президент США Дональд Трамп 14 липня зазначив, що російський лідер неодноразово порушував домовленості, і встановив ультиматум. Він визначив термін 50 днів для підписання угоди РФ і України та пригрозив Кремлю вторинними тарифами.

Під час візиту в Шотландію 28 липня Трамп оголосив, що передумав давати Путіну 50 днів і скоротить дедлайн до 10-12 днів. Також він сказав, що більше не бажає говорити з Путіним, оскільки той, поклавши слухавку, продовжує запускати ракети по українських містах.