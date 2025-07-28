Дональд Трамп втратив інтерес до діалогу з Володимиром Путіним. Після "поважних і приємних" бесід армія РФ вбиває мирних українців ракетами, і це потрібно припиняти.

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Президент США Дональд Трамп більше не збирається розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним щодо перемир'я з Україною. Про це Трамп заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Американського лідера запитали про ймовірний обман Путіна щодо його намірів укласти мирну угоду з Україною.

"Я знаю тільки те, що ми добре поговорили тричі. Здавалося, що ми досягнемо припинення вогню, а можливо, і миру. Усі сторони поділяють цю ідею, але потім ракети летять на Київ та інші міста. Я кажу йому: "Що це взагалі таке?" — навів Трамп фрагменти спілкування з Путіним.

Президент США також сказав, що 28 липня розмовляв із Путіним три-чотири години тому.

"Це виглядало так, ніби ми вже на шляху миру. Я більше не збираюся говорити. У нас це траплялося вже багато разів, мені це не подобається", — додав він.

На переконання Трампа, інтерес до діалогу з Путіним майже зник, тому що російський лідер спочатку "веде милі, шанобливі та приємні розмови", а після цього в Україні люди гинуть цієї ж ночі.

"Ракета потрапляє в мирне місто. У що б вони не влучили, люди гинуть. Тому я не хочу розмовляти", — зізнався Трамп.

Крім цього, на тлі розчарування в поведінці Путіна Трамп зменшив дедлайн у 50 днів для перемир'я з Україною. Тепер у РФ є "10 або 12" днів, щоб показати прогрес.

"Немає сенсу чекати, ми просто не бачимо жодного поліпшення", — підсумував він.

Нагадаємо, Трамп також заявив, що втрати військ РФ в Україні становили вже мільйон осіб. Президент США визнав, що "любить російських людей".

У Міністерстві закордонних справ РФ раніше скаржилися на відсутність у Росії союзників. Країна-агресор уперше в історії "воює із Заходом".