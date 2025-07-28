"Милые разговоры и смерти от ракет": Трамп больше не желает говорить с Путиным

Дональд Трамп потерял интерес к диалогу с Владимиром Путиным. После "уважительных и приятных" бесед армия РФ убивает мирных украинцев ракетами и это нужно прекращать.

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Президент США Дональд Трамп больше не собирается разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным относительно перемирия с Украиной. Об этом Трамп заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американского лидера спросили о вероятном обмане Путина по его намерениям заключить мирное соглашение с Украиной.

"Я знаю только то, что мы хорошо поговорили трижды. Казалось, что мы достигнем прекращения огня, а возможно, и мир. Все стороны разделяют эту идею, но потом ракеты летят на Киев и другие города. Я говорю ему: "Что это вообще такое?" — привел Трамп фрагменты общения с Путиным.

Президент США также сказал, что 28 июля разговаривал с Путиным три-четыре часа назад.

"Это выглядело так, будто мы уже на пути мира. Я больше не собираюсь говорить. У нас это случалось уже много раз, мне это не нравится", — добавил он.

По убеждению Трампа, интерес к диалогу с Путиным почти пропал, так как российский лидер сначала "ведет милые, уважительные и приятные разговоры", а после этого в Украине люди погибают в эту же ночь.

"Ракета попадает в мирный город. Во что бы они ни попали, люди погибают. Поэтому я не хочу разговаривать", — признался Трамп.

Кроме этого, на фоне разочарования в поведении Путина Трамп уменьшил дедлайн в 50 дней для перемирия с Украиной. Теперь у РФ есть "10 или 12" дней, чтобы показать прогресс.

"Нет смысла ждать, мы просто не видим никакого улучшения", — подытожил он.

Напомним, Трамп также заявил, что потери войск РФ в Украине составили уже миллион человек. Президент США признал, что "любит русских людей".

В Министерстве иностранных дел РФ ранее жаловались на отсутствие у России союзников. Страна-агрессор впервые в истории "воюет с Западом".