"Я уже знаю ответ": Трамп передумал давать Путину 50 дней

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в попытке склонить российского лидера к прекращению огня в Украине. Он заявил, что разочаровался во Владимире Путине.

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В частности, глава Белого дома заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, установленный им для заключения мирного соглашения по Украине с президентом России Владимиром Путиным, передает The Kyiv Independent.

"Мы много раз думали, что этот вопрос решен, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву, и убивает множество людей в доме престарелых или где-то еще", — заявил Трамп вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Turnberry в Шотландии.

14 июля американский президент пообещал, что Вашингтон введет до 100% вторичных пошлин для России, если Москва не согласится на мирное соглашение по Украине в течение следующих 50 дней. Однако постоянная эскалация Путиным ситуации вызывает у него разочарование.

"Я разочарован во Владимире Путине. Поэтому нам придется все взвесить, и я сокращу этот 50-дневный срок, который я ему дал, на меньшее количество, потому что, думаю, я уже знаю ответ — что произойдет", – добавил Трамп".

Ранее эксперт по безопасности Фред Флайтц отметил, что в июле президент США впервые после возвращения в Белый дом поддержал Украину в соглашении о вооружении с НАТО, а также выставил перед Кремлем жесткий ультиматум. Такая стратегия должна сработать, однако на "настоящие" переговоры могут потребоваться годы и Украине, вероятно, придется временно отказаться от НАТО.

"Он будет продолжать давить на Путина, чтобы он вернулся за стол переговоров и вел переговоры добросовестно, а не садился за стол переговоров и давал обещания, которые россияне не планируют выполнять", — отметил Флайтц.

В Украине же не теряют надежду на то, что до конца лета удастся организовать встречу на самом высоком уровне. Президент Владимир Зеленский 27 июля объявил, что ожидает ответа от Кремля о проведении переговоров с Путиным, на которой надеется также присутствие представителей Европы.

Напомним, Фокус писал, что президент Литвы Гитанас Науседа озвучил новый сценарий событий, заявив, что Москва "имитирует переговоры".