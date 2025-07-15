50 дней на мир: как Путин будет реагировать на дедлайн по войне от Трампа

Дональд Трамп, обещая Киеву оружие, параллельно угрожает "очень суровыми" пошлинами в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50-ти дней не будет достигнут мир в Украине. Для чего президент США открыл Путину окно временных возможностей и что произойдет после завершения установленного срока, выяснял Фокус.

Related video

Кроме озвучивания ряда чрезвычайно позитивных для Украины обещаний по поставкам вооружения, выступая вечером 14 июля в Овальном кабинете, Дональд Трамп отдельно и предметно остановился на российском кейсе.

В частности, акцентировав на том, что он "очень недоволен" Россией из-за войны в Украине, глава Белого дома подчеркнул: "Мы введем очень строгие тарифы, если не заключим соглашение (о прекращении войны — Фокус) в течение пятидесяти дней". По словам Трампа, вторичные тарифы будут составлять 100%.

В данном случае речь идет о том, что страны, которые будут покупать российскую нефть и газ, получат вторичные торговые тарифы. Эти тарифы, как следует из заявлений президента США, будут распространяться на все товары и услуги, импортируемые в Соединенные Штаты из этих государств.

Какова атмосфера разговоров Трампа с Путиным

Озвучивая 14 июля свою тактику в отношении российско-украинской войны, Дональд Трамп также рассказал, как именно проходят его телефонные разговоры с Путиным: "Я часто говорю с ним о том, как закончить все это... Я кладу трубку и думаю: "Ну, это был приятный разговор", а потом запускаются ракеты по Киеву или какому-то другому городу. И я говорю: "Странно". Когда это происходит три-четыре раза, ты понимаешь — разговоры ничего не значат. Мои разговоры с ним всегда очень приятные. Я говорю: "Какая была оживленная беседа", а потом ночью начинаются обстрелы...".

Кроме того, президент США заявил, что главе Кремля не удастся обвести его вокруг пальца.

"Я не хочу говорить, что он (Путин — Фокус) убийца, но он суровый парень. Это подтверждено годами. Он многих обманул. Он обманул Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Меня он не обманет, но я говорю, что в какой-то момент разговоры уже ничего не дают. Нужны действия, нужен результат", — подытожил Дональд Трамп.

Что побудило Трампа изменить тактику в отношении России

Политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом не скрывает, что его "тригерит" тот факт, что президент США дал Путину 50-дневный временной люфт: "Накануне стало известно о том, что Путин в телефонном разговоре 3 июля рассказал Дональду Трампу о планах эскалации войны в Украине, в частности о намерении в течение шестидесяти дней захватить административные границы отдельных украинских областей. И вот Трамп устанавливает дедлайн 50 дней. 50 и 60 — мне эти цифры, во-первых, не кажутся случайными, во-вторых, как говорится, не заходят в принципе. Кроме того, я так и не услышал от Трампа чего-то вменяемого в санкционном контексте. Этот важный вопрос, как по мне, отошел на второй план. Между тем, в целом положительная для нас динамика в заявлениях и отношении Трампа к Российской Федерации сохраняется, однако, на мой взгляд, риторика все еще достаточно мягкая. В общем, отмечу, что положительная динамика берет свое начало с саммита НАТО в Гааге и пока выдерживается".

Определенным признаком восприятия Трампом реальности, эксперт считает эволюцию президента США от 24 часов на прекращение войны, до 50-ти дней. "Но если говорить в целом, то лично я не понимаю этой логики, когда выставляются какие-то дедлайны. Чем, спрашивается, они продиктованы? С другой стороны, если мы посмотрим на стиль общения Трампа с миром, то мы увидим его особую любовь к установлению календарных сроков. Это, в частности, четко видно в тарифной политике президента США в отношении многих стран. И в своих подходах он ничего не меняет. То есть, для нас каждый день войны — это кровь, боль, жизни и судьбы людей, а для Трампа — галочка в календаре его геополитических правил и подходов", — подчеркивает Олег Лесной.

Дональд Трамп, считает политолог, сделал для России целый ряд уступок, в частности, публично заявив, что Украина не будет в НАТО, но взамен глава Кремля фактически плюнул американскому визави в лицо.

"Альянс и Украина — не единственный кейс. Была еще задержка в поставках нашему государству вооружения, а также снятие санкций по Сирии, которое так или иначе касалось определенных структур РФ. То есть, Трамп шел Путину навстречу, делал уступки с расчетом достичь мирного урегулирования в течение нескольких месяцев. Этого в конце концов не произошло и когда США пошли на приостановление поставок оружия, Путин нахамил Трампу и сразу после разговора с ним начал бомбить Киев. Именно это, думаю, стало последней каплей в чаше трамповского терпения", — заключает Олег Лесной, акцентируя на том, что официальный Киев должен максимально использовать окно возможностей, которое открылось в нынешних равно-позитивных отношениях с Соединенными Штатами.

Почему Трамп выделил Путину именно 50 дней на установление мира

Абсолютной и безоговорочной победой Украины считает крайние заявления президента США политолог, соучредитель "Национальной платформы устойчивости и сплоченности" Олег Саакян.

"Это именно тот случай, когда мы должны говорить об этом вслух и Caps Lock, поскольку стратегия Украины и европартнеров по донесению Трампу очевидной истины, что РФ банально унижает его, сработала и дала свои первые плоды. А вот история с дедлайном Трампа Путину в 50 дней — это самый опасный момент, который является едва ли не единственной ложкой дегтя во всем этом котле из хороших новостей. 50 дней — это может быть согласованная дата с теми шестьюдесятью днями, которые Путин называл в контексте собственного наступления. И это может свидетельствовать о том, что Трамп таки идет в определенной степени на поводу Путина, несмотря на декларирование жесткой позиции", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Показательным и красноречивым нюансом, по убеждению эксперта, является тот факт, что российские пропагандистские медиа начали откровенно издеваться и смеяться над Трампом: "Это свидетельствует о том, что в России признают завершение того периода, когда Трампа можно было водить за нос. Страница, как по мне, перевернута и Трамп уже не сможет быть пророссийским, но пока загадка, захочет ли он стать проукраинским".

Отдельное внимание политолог обращает на то, что президент США говорил о Путине "как о серьезном парне, а не как о циничном убийце". "Кроме того, Трамп, говоря, что Путин обманул Байдена, Обаму, но не его, сам того не зная, провел параллель со сказкой про колобка и поставил себя на место лиса, от которого путинский колобок убежать не сможет. Впрочем, не исключаю, что 50 дней могли появиться не только из-за привязки к Путину, но и с прицелом на конец лета — классический старт политического сезона, в который Трампу необходимо войти с чем-то сильным: либо сильным ударом по России, либо с результатом мирно-переговорного процесса, что для него было бы интереснее. Но в любом случае Трампу надо показать какой-то результат до того, как стартует промежуточная избирательная кампания в Сенат", — акцентирует Олег Саакян.

Таким образом, отмечает политолог, дедлайн Трампа сроком 50 дней можно воспринимать и как проявление нерешительности и шаг назад, и как острую зависимость президента США от внутриполитических процессов в Штатах, которые с точки зрения общественных настроений являются скорее проукраинскими, чем наоборот.

Вместе с тем, акцентирует эксперт, Трамп — "это тотальная неопределенность, несоответствие слов и действий и изменение мнения в течение короткого времени". Учитывая это, отмечает Олег Саакян, Украине ни в коем случае нельзя "открывать шампанское и расслабляться", поскольку отношения с США всегда будут в динамично-подвешенном состоянии. Сейчас главной задачей Киева эксперт считает "продержаться" до старта избирательной кампании в Сенат, после чего поле маневра Трампа в контексте его заигрываний с Россией максимально сузится.