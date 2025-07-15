50 днів на мир: як Путін реагуватиме на дедлайн по війні від Трампа

Дональд Трамп, обіцяючи Києву зброю, паралельно погрожує "дуже суворими" митами у 100% щодо РФ та її торгових партнерів, якщо протягом 50-ти днів не буде досягнуто миру в Україні. Для чого президент США відкрив Путіну вікно часових можливостей і що відбудеться після завершення встановленого терміну, з’ясовував Фокус.

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Окрім озвучення низки надзвичайно позитивних для України обіцянок щодо постачань озброєння, виступаючи ввечері 14 липня в Овальному кабінеті, Дональд Трамп окремо і предметно зупинився на російському кейсі.

Зокрема, акцентувавши на тому, що він "дуже незадоволений" Росією через війну в Україні, очільник Білого дому наголосив: "Ми запровадимо дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду (про припинення війни - Фокус) протягом п’ятдесяти днів". За словами Трампа, вторинні тарифи складатимуть 100%.

В даному разі йдеться про те, що країни, які купуватимуть російську нафту і газ, отримають вторинні торгові тарифи. Ці тарифи, як випливає з заяв президента США, будуть поширюватися на всі товари та послуги, що імпортуються до Сполучених Штатів з цих держав.

Якою є атмосфера розмов Трампа з Путіним

Озвучуючи 14 липня свою тактику щодо російсько-української війни, Дональд Трамп також розповів, як саме проходять його телефонні розмови з Путіним: "Я часто говорю з ним про те, як закінчити все це... Я кладу слухавку і думаю: "Ну, це була приємна розмова", а потім запускаються ракети по Києву чи якомусь іншому місту. І я кажу: "Дивно". Коли це відбувається три-чотири рази, ти розумієш - розмови нічого не означають. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу: "Яка була жвава бесіда", а потім уночі починаються обстріли…".

Крім того, президент США заявив, що очільнику Кремля не вдасться обвести його навколо пальця.

"Я не хочу говорити, що він (Путін – Фокус) убивця, але він суворий хлопець. Це підтверджено роками. Він багатьох обдурив. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Мене він не обдурить, але я кажу, що в якийсь момент розмови вже нічого не дають. Потрібні дії, потрібен результат", - підсумував Дональд Трамп.

Що спонукало Трампа змінити тактику відносно Росії

Політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом не приховує, що його "тригерить" той факт, що президент США дав Путіну 50-денний часовий люфт: "Напередодні стало відомо про те, що Путін у телефонній розмові 3 липня розповів Дональду Трампу про плани ескалації війни в Україні, зокрема про намір протягом шістдесяти днів захопити адміністративні кордони окремих українських областей. І ось Трамп встановлює дедлайн 50 днів. 50 і 60 – мені ці цифри, по-перше, не видаються випадковими, по-друге, як то кажуть, не заходять в принципі. Крім того, я так і не почув від Трампа чогось притомного в санкційному контексті. Це важливе питання, як на мене, відійшло на другий план. Між тим, загалом позитивна для нас динаміка в заявах і ставленні Трампа до Російської Федерації зберігається, однак, на мій погляд, риторика все ще є достатньо м’якою. Загалом, зазначу, що позитивна динаміка бере свій початок з саміту НАТО у Гаазі і поки що витримується".

Певною ознакою сприйняття Трампом реальності, експерт вважає еволюцію президента США від 24 годин на припинення війни, до 50-ти днів. "Але якщо говорити в цілому, то особисто я не розумію цієї логіки, коли виставляються якісь дедлайни. Чим, запитується, вони продиктовані? З іншого боку, якщо ми подивимося на стиль спілкування Трампа зі світом, то ми побачимо його особливу любов до встановлення календарних термінів. Це, зокрема, чітко видно в тарифній політиці президента США щодо багатьох країн. І в своїх підходах він нічого не змінює. Тобто, для нас кожен день війни – це кров, біль, життя і долі людей, а для Трампа – галочка в календарі його геополітичних правил та підходів", - підкреслює Олег Лісний.

Дональд Трамп, вважає політолог, зробив для Росії цілу низку поступок, зокрема, публічно заявивши, що Україна не буде в НАТО, але натомість очільник Кремля фактично плюнув американському візаві в обличчя.

"Альянс і Україна – не єдиний кейс. Була ще затримка в постачанні нашій державі озброєння, а також зняття санкцій з Сирії, яке так чи інакше торкалося певних структур РФ. Тобто, Трамп йшов Путіну назустріч, робив поступки з розрахунком досягти мирного врегулювання протягом кількох місяців. Цього зрештою не сталося і коли США пішли на призупинення постачань зброї, Путін нахамив Трампу і одразу після розмови з ним почав бомбити Київ. Саме це, гадаю, стало останньою краплею у чаші трампівського терпіння", - підсумовує Олег Лісний, акцентуючи на тому, що офіційний Київ має максимально використати вікно можливостей, яке відчинилося у нинішніх рівно-позитивних стосунках зі Сполученими Штатами.

Чому Трамп виділив Путіну саме 50 днів на встановлення миру

Абсолютною і беззаперечною перемогою України вважає крайні заяви президента США політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян.

"Це саме той випадок, коли ми маємо говорити про це вголос і Caps Lock, оскільки стратегія України і євро партнерів щодо донесення Трампу очевидної істини, що РФ банально принижує його, спрацювала і дала свої перші плоди. А ось історія з дедлайном Трампа Путіну у 50 днів - це найнебезпечніший момент, який є чи не єдиною ложкою дьогтю в усьому цьому казані з хороших новин. 50 днів – це може бути узгоджена дата з тими шістдесятьма днями, які Путін називав в контексті власного наступу. І це може свідчити про те, що Трамп таки йде певною мірою на поводу Путіна, не дивлячись на декларування жорсткої позиції", - зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Показовим і промовистим нюансом, на переконання експерта, є той факт, що російські пропагандистські медіа почали відверто знущатися і кепкувати з Трампа: "Це свідчить про те, що в Росії визнають завершення того періоду, коли Трампа можна було водити за носа. Сторінка, як на мене, перегорнута і Трамп вже не зможе бути проросійським, але поки загадка, чи захоче він стати проукраїнським".

Окрему увагу політолог звертає на те, що президент США говорив про Путіна "як про серйозного хлопця, а не як про цинічного вбивцю". "Крім того, Трамп, говорячи, що Путін обдурив Байдена, Обаму, але не його, сам того не знаючи, провів паралель з казкою про колобка і поставив себе на місце лиса, від якого путінський колобок втекти не зможе. Втім, не виключаю, що 50 днів могли з’явитися не тільки через прив’язку до Путіна, але й з прицілом на кінець літа – класичний старт політичного сезону, у який Трампу необхідно увійти з чимось сильним: або сильним ударом по Росії, або з результатом мирно-перемовного процесу, що для нього було б цікавіше. Але в будь-якому разі Трампу треба показати якийсь результат до того, як стартує проміжна виборча кампанія до Сенату", - акцентує Олег Саакян.

Таким чином, зауважує політолог, дедлайн Трампа терміном 50 днів можна сприймати, і як прояв нерішучості і крок назад, і як гостру залежність президента США від внутрішньополітичних процесів в Штатах, які з точки зору суспільних настроїв є радше проукраїнськими, аніж навпаки.

Поряд з тим, акцентує експерт, Трамп - "це тотальна невизначеність, невідповідність слів і дій та зміна думки впродовж короткого часу". З огляду на це, наголошує Олег Саакян, Україні в жодному разі неможна "відкривати шампанське і розслаблятися", позаяк стосунки зі США завжди будуть в динамічно-підвішеному стані. Наразі головним завданням Києва експерт вважає "протриматися" до старту виборчої кампанії в Сенат, після чого поле маневру Трампа в контексті його загравань з Росією максимально звузиться.