Трамп хоче ввести 50% мита проти Європейського Союзу вже з 1 червня

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він стверджує, що ЄС "був сформований з головною метою отримання переваг над Сполученими Штатами у сфері торгівлі".

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Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомляє в мережі Truth Social.

За словами президента США Дональда Трампа, Європейський Союз встановлює численні торговельні бар’єри, зокрема податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови", що призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад $250 млрд.

Президент США назвав це "абсолютно неприйнятним".

Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита проти Європейського Союзу Фото: скриншот

"Наші переговори з ними ні до чого не призводять! Тому я рекомендую запровадити прямий 50% тариф для Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року", — написав Трамп.

Він зазначив, що тариф не застосовуватиметься, якщо продукт виготовлено в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, США можуть запровадити мита в 500% для країн, що торгують із Росією. Президенту Росії Володимиру Путіну дали кілька днів, щоб він показав прагнення до миру в Україні. Інакше Вашингтон запровадить 500% мит для країн, які закуповують у РФ нафту, газ, уран та інші товари.

Фокус також писав, що Трамп запроваджує 100%-ві мита на фільми з інших країн.

Зокрема, президент США Дональд Трамп погрожує митами американській компанії Apple, якщо вона не перенесе виробництво iPhone у штати.