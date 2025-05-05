Трамп запроваджує 100%-ві мита на фільми з інших країн: що чекає на "Гладіатора 2" і картини Netflix

Усі вироблені за кордоном фільми обкладатимуться 100%-ми митами під час імпорту в Штати. Американські студії знімали недавні великі картини в інших країнах, зокрема "Дедпул і Росомаха", а також "Гладіатор 2".

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Ситуація з Голлівудом — це загроза національній безпеці США, написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Міністерство торгівлі та торговельне представництво США уповноважене почати введення мит, оскільки американська кіноіндустрія вмирає "швидкою смертю", упевнений Трамп.

"Інші країни пропонують всілякі стимули, щоб відволікти наших кінематографістів і студії подалі від Штатів", — написав президент.

Голлівуд та інші кінорайони США фактично спустошені. Ситуація в Голлівуді стала результатом "узгоджених зусиль" інших країн, які шкодять Америці не тільки економічно, а й у сфері ідеології та безпеки, переконаний він.

У заяві Трампа не уточнюється, чи будуть мита застосовувати до американських продюсерських компаній, які знімають фільми за кордоном. Американські студії останнім часом зняли кілька великих картин за межами Америки, включно з "Дедпулом і Росомахою", "Зла: Казка про відьму Заходу" і "Гладіатором 2", повідомила радіостанція ВВС.

Також незрозуміло, чи будуть мита поширюватися на фільми на стрімінгових сервісах, наприклад Netflix, і на фільми, які демонструють у кінотеатрах.

Уряди Австралії та Нової Зеландії вже висловилися на підтримку кіноіндустрії своїх країн.

"Ні в кого не повинно бути сумнівів у тому, що ми будемо недвозначно відстоювати права австралійської екранної індустрії", — заявив міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Люксон заявив про очікування більш детальної інформації про пропоновані тарифи.

Нагадаємо, у Samsung Electronics попереджали про різке падіння попиту на смартфони через мита Трампа. Samsung може перенести виробництво побутової техніки зі США.

Фокус уже писав, що митна політика Трампа призводить до знецінення долара. Водночас євровалюта набирає обертів.