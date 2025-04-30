Смартфони масово перестануть купувати: аналітики дали невтішні прогнози

Південнокорейська компанія Samsung Electronics попередила, що попит на смартфони може впасти через американські мита, і прогнозувати майбутні показники стане набагато складніше.

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Про це пише Reuters з посиланням на заяву Samsung.

Компанія очікує "зростаючу невизначеність", з якою зіткнеться в нинішньому році її напівпровідниковий бізнес. Що стосується поставок смартфонів Samsung, то вони в другому кварталі скоротилися.

При цьому перший квартал, що закінчився в березні, показав деяке зростання операційного прибутку: клієнти, занепокоєні американськими тарифами, почали поспіхом купувати смартфони та чіпи і в такий спосіб дещо пом'якшили ситуацію. У Samsung відзвітували про 6,7 трлн вон (4,68 млрд доларів) операційного прибутку за квартал, що на 1,2% більше, ніж було роком раніше.

Як зазначає видання, бізнес Samsung з виробництва мікросхем для штучного інтелекту поки що йде не надто успішно.

Samsung розраховує, що в другому кварталі попит на чіпи має зберегтися — теж завдяки "закупівлям на випередження" після того, як дію американських мит було призупинено. При цьому компанія попередила, що авансові поставки мікросхем деякими замовниками можуть негативно позначитися на попиті наприкінці цього року.

Також компанія Samsung заявила, що розглядає можливість перенесення виробництва телевізорів і побутової техніки у відповідь на американські мита. Тарифи, введені цього місяця президентом США Дональдом Трампом і потім призупинені до липня, торкнулися, зокрема, В'єтнаму і самої Південної Кореї, де Samsung виробляє смартфони і дисплеї.

Раніше Фокус писав, що чипсет Samsung Galaxy S25 не пройшов тест на продуктивність. У прес-релізі компанія Samsung заявляла, разом з Qualcomm спеціально розробила для серії Galaxy S25 версію Snapdragon 8 Elite (SM8750-AC). Однак, незважаючи на багатообіцяючі характеристики, вражаючих результатів чип не показав.