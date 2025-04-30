Смартфоны массово перестанут покупать: аналитики дали неутешительные прогнозы

Южнокорейская компания Samsung Electronics предупредила, что спрос на смартфоны может упасть из-за американских пошлин, и прогнозировать будущие показатели станет намного сложнее.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Samsung.

Компания ожидает «возрастающую неопределенность», с которой столкнётся в нынешнем году ее полупроводниковый бизнес. Что касается поставок смартфонов Samsung, то они во втором квартале сократились.

При этом первый квартал, закончившийся в марте, показал некоторый рост операционной прибыли: клиенты, обеспокоенные американскими тарифами, стали спешно приобретать смартфоны и чипы им таким образом несколько смягчили ситуацию. В Samsung отчитались о 6,7 трлн вон (4,68 млрд долларов) операционной прибыли за квартал, что на 1,2% больше, чем было годом ранее.

Как отмечает издание, бизнес Samsung по производству микросхем для искусственного интеллекта пока что идет не слишком успешно.

Samsung рассчитывает, что во втором квартале спрос на чипы должен сохраниться – тоже благодаря «закупкам на опережение» после того, как действие американских пошлин было приостановлено. При этом компания предупредила, что авансовые поставки микросхем некоторыми заказчиками могут негативно сказаться на спросе в конце этого года.

Также компания Samsung заявила, что рассматривает возможность переноса производства телевизоров и бытовой техники в ответ на американские пошлины. Тарифы, введённые в этом месяце президентом США Дональдом Трампом и потом приостановленные до июля, коснулись, в том числе Вьетнама и самой Южной Кореи, где Samsung производит смартфоны и дисплеи.

Ранее Фокус писал, что чипсет Samsung Galaxy S25 не прошёл тест на продуктивность. В пресс-релизе компания Samsung заявляла, вместе с Qualcomm специально разработала для серии Galaxy S25 версию Snapdragon 8 Elite (SM8750-AC). Однако, несмотря на многообещающие характеристики, впечатляющих результатов чип не показал.