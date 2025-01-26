Фиаско на взлете: чипсет Samsung Galaxy S25 не прошел тесты на производительность

Qualcomm обещала значительное улучшение работы центрального и графического процессора, но результаты первых тестов разочаровали.

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Новая линейка смартфонов Galaxy S25 от Samsung получила уникальный кастомизированный чип Snapdragon 8 Elite, который показал плохую производительность в ранних тестах бенчмарка Geekbench. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

В своем пресс-релизе Samsung заявила, что вместе с Qualcomm специально для серии Galaxy S25 разработала версию Snapdragon 8 Elite (SM8750-AC), которая является самой мощной и быстрой в мире мобильной системы на кристалле. Она оснащена самым мощным и самым быстрым процессором Qualcomm Oryon второго поколения, новейшим графическим процессором Qualcomm Adreno и новаторским нейронным процессором Qualcomm Hexagon.

Чипсет настроили для лучшего качества изображения и энергопотребления на смартфонах Galaxy S25. Он также работает более гармонично с аппаратным обеспечением камеры Samsung, хотя подробности не раскрываются. Samsung добавляет, что SM8750-AC имеет разогнанный нейронный процессор, однако ни Samsung, ни Qualcomm не поделились подробностями в этой области.

Snapdragon 8 Elite для Galaxy оснащен ядрами Prime CPU на 150 МГц быстрее, чем SM8750-AB и SM8750-3-AB. Qualcomm также позволяет своему графическому процессору Adreno 830 работать на 9% быстрее в SM8750-AC, чем в SM8750-AB или SM8750-3-AB, благодаря увеличению частоты на 100 МГц до 1200 МГц.

Вот только результаты ранних тестов не отражают заявленных преимуществ. Фактически, только один запуск превосходит самый высокий одноядерный результат, которого NotebookCheck достиг со стандартным Snapdragon 8 Elite, и всего на 2%. Тактовая частота от 100 МГц до 1200 МГц на новом графическом процессоре Adreno 830 позволяет ему достичь более 6%-ного преимущества в тестах Geekbench 6.3 Vulkan, но это все равно меньше, чем обещано.

Samsung начнет отправлять предварительно заказанные смартфоны линейки Galaxy S25 в начале февраля. Тогда владельцы смогут провести больше независимых испытаний производительности и проверить, удалось ли кастомному Snapdragon 8 Elite для Galaxy обогнать стандартную версию.

Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S25 22 января во время мероприятия Unpacked. Флагман Galaxy S25 Ultra не впечатлил экспертов и они считают, что покупатели тоже будут разочарованы. Модель почти ничем не отличается от младших версий, кроме продвинутых функций искусственного интеллекта.