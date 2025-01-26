Фіаско на зльоті: чипсет Samsung Galaxy S25 не пройшов тести на продуктивність

Qualcomm обіцяла значне поліпшення роботи центрального та графічного процесора, але результати перших тестів розчарували.

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Нова лінійка смартфонів Galaxy S25 від Samsung отримала унікальний кастомізований чип Snapdragon 8 Elite, який показав погану продуктивність у ранніх тестах бенчмарка Geekbench. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

У своєму прес-релізі Samsung заявила, що разом із Qualcomm спеціально для серії Galaxy S25 розробила версію Snapdragon 8 Elite (SM8750-AC), яка є найпотужнішою та найшвидшою у світі мобільною системою на кристалі. Вона оснащена найпотужнішим і найшвидшим процесором Qualcomm Oryon другого покоління, новітнім графічним процесором Qualcomm Adreno і новаторським нейронним процесором Qualcomm Hexagon.

Чипсет налаштували для кращої якості зображення та енергоспоживання на смартфонах Galaxy S25. Він також працює більш гармонійно з апаратним забезпеченням камери Samsung, хоча подробиці не розкриваються. Samsung додає, що SM8750-AC має розігнаний нейронний процесор, однак ні Samsung, ні Qualcomm не поділилися подробицями в цій галузі.

Snapdragon 8 Elite для Galaxy оснащений ядрами Prime CPU на 150 МГц швидшими, ніж SM8750-AB і SM8750-3-AB. Qualcomm також дозволяє своєму графічному процесору Adreno 830 працювати на 9% швидше в SM8750-AC, ніж в SM8750-AB або SM8750-3-AB, завдяки збільшенню частоти на 100 МГц до 1200 МГц.

Ось тільки результати ранніх тестів не відображають заявлених переваг. Фактично, тільки один запуск перевершує найвищий одноядерний результат, якого NotebookCheck досяг зі стандартним Snapdragon 8 Elite, і всього на 2%. Тактова частота від 100 МГц до 1200 МГц на новому графічному процесорі Adreno 830 дає йому змогу досягти понад 6%-вої переваги в тестах Geekbench 6.3 Vulkan, але це все одно менше, ніж обіцяно.

Samsung почне відправляти попередньо замовлені смартфони лінійки Galaxy S25 на початку лютого. Тоді власники зможуть провести більше незалежних випробувань продуктивності та перевірити, чи вдалося кастомному Snapdragon 8 Elite для Galaxy обігнати стандартну версію.

Samsung представила нову лінійку смартфонів Galaxy S25 22 січня під час заходу Unpacked. Флагман Galaxy S25 Ultra не вразив експертів і вони вважають, що покупці теж будуть розчаровані. Модель майже нічим не відрізняється від молодших версій, крім просунутих функцій штучного інтелекту.