Трамп вводит 100%-е пошлины на фильмы из других стран: что ждет "Гладиатора 2" и картины Netflix

Все произведенные за рубежом фильмы будут облагаться 100%-ми пошлинами при импорте в Штаты. Американские студии снимали недавние крупные картины в других странах, включая "Дэдпул и Росомаха", а также "Гладиатор 2".

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Cитуация с Голливудом — это угроза национальной безопасности США, написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Министерство торговли и торговое представительство США уполномочено начать ввод пошлин, поскольку американская киноиндустрия умирает "быстрой смертью", уверен Трамп.

"Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии подальше от Штатов", — написал президент.

Голливуд и другие кинорайоны США фактически опустошены. Ситуация в Голливуде стала результатом "согласованных усилий" других стран, которые вредят Америке не только экономически, но и в сфере идеологии и безопасности, убежден он.

В заявлении Трампа не уточняется, будут ли пошлины применять к американским продюсерским компаниям, снимающим фильмы за рубежом. Американские студии в последнее время сняли несколько крупных картин за пределами Америки, включая "Дэдпул и Росомаха", "Злая: Сказка о ведьме Запада" и "Гладиатор 2", сообщила радиостанция ВВС.

Также неясно, будут ли пошлины распространяться на фильмы на стриминговых сервисах, к примеру Netflix и на фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах.

Правительства Австралии и Новой Зеландии уже высказались в поддержку киноиндустрии своих стран.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем недвусмысленно отстаивать права австралийской экранной индустрии", — заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон заявил об ожидании более подробной информации о предлагаемых тарифах.

Напомним, в Samsung Electronics предупреждали о резком падении спроса на смартфоны из-за пошлин Трампа. Samsung может перенести производство бытовой техники из США.

Фокус уже писал, что таможенная политика Трампа приводит к обесцениванию доллара. В то же время евровалюта набирает обороты.