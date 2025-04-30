Главная мировая валюта с начала апреля теряет свои позиции относительно других, а среди причин эксперты называют таможенную политику Дональда Трампа. Фокус выяснил, что происходит с долларом в мире и будет ли это иметь влияние на курсы в украинских обменниках.

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Курс доллара США на мировых рынках последний месяц снижается. Как сообщили в материале Reuters, нестабильная торговая политика США во времена президента Дональда Трампа сделала доллар уязвимым, одновременно повысив евро, иену и швейцарский франк. "Белый дом несколько раз отказывался от широкомасштабных тарифов, обнародованных Трампом в начале апреля, которые привели к обвалу мирового фондового рынка и побудили инвесторов бежать из обычно безопасных активов — доллара США и казначейских облигаций", — говорится в статье издания. Что происходит с главной мировой валютой и будет ли падение курса доллара иметь влияние на украинский валютный рынок, исследовал Фокус.

Давление усиливается: виноваты ли пошлины Трампа в снижении курса доллара

Сейчас основным триггером движения доллара однозначно является президент США и его "реформы", ожидания инфляции и давление на ФРС с его стороны по снижению целевой процентной ставки США, отмечает в комментарии Фокусу дилер департамента глобальных рынков ОТП БАНК Антон Куринной.

Финансовый аналитик Иван Угляница соглашается: падение доллара — это прежде всего реакция на заявления и возможные действия администрации Трампа, а также внесение существенной неопределенности в отношении и валюты, и американских активов в целом. "В целом с начала года с раскручиванием маховика риторики и действий новой администрации США доллар существенно потерял. Евро вырос к доллару с начала года на 11%, британский фунт на 8,3%, японская иена +10,9%, швейцарский франк +11%, корзина валют развивающихся стран +5,8%", — говорит эксперт.

На помощь главной мировой валюте могла бы прийти ФРС США, на которую уже длительное время давит президент США, ожидающий снижения процентной ставки

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран в комментарии Фокусу отметил: основной всплеск обесценивания доллара США произошел в начале апреля, что видно по динамике и долларового индекса, и курса доллара к евро. "Инвесторы ищут тихого залива в момент начала шторма на финансовых рынках. Обычно ситуацию амортизирует рынок казначейских обязательств США (КО). Приток средств на этот рынок наоборот усиливает курс доллара США. Впрочем сейчас из-за того, что правительство США хочет пересмотреть отношения с центральными банками — владельцами КО, и уменьшить ставки по ним, "горячие" деньги начали перетекать в золото и другие валюты, что как раз и привело к снижению курса доллара США к евро, и других резервных валют", — рассказал эксперт.

Курс доллара снижается на фоне непредсказуемости относительно торговой войны, начатой Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Он убежден, что пошлины вызвали повышенный риск торговой войны, что в свою очередь повышает риск кризиса на финансовом рынке. "Думаю, если бы Минфин США дал обещание, что изменений на рынке казначейских обязательств не будет, то скорее всего мы бы увидели усиление доллара во время увеличения риска торговой войны", — отмечает Виталий Шапран.

В этой ситуации на помощь главной мировой валюте могла бы прийти ФРС США, на которую уже длительное время давит президент США, ожидающий снижения процентной ставки. "Президент может дожать ФРС и заставить снизить ставку, что, в принципе, рынок давно ждет и без Дональда Трампа, но надо будет учитывать экономические показатели (инфляция, безработица и т.д.)", — отметил Антон Куринной.

Ослабление доллара происходит вследствие бегства инвесторов, выбирающих золото и другие валюты Фото: Freepik

Однако, по мнению Ивана Угляницы, ФРС не будет спешить снижать ставку, поскольку и инфляция в Штатах существенно пока не замедляется, и официальные показатели безработицы пока существенно не ухудшаются. "Рынок в целом ожидает следующее снижение ставки потенциально в июне", — говорит эксперт.

Евровалюте — новые горизонты: почему растет курс евро и что будет влиять на доллар дальше

Пока доллар теряет, евровалюта набирает обороты. "Основная причина — это то, что это самая ликвидная валюта из тех, которые свободно конвертируемые, с объемом рынка, который может переварить такие большие перетоки, плюс также частично это возврат европейских денег из американских активов", — говорит Иван Угляница.

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Антон Куринной отметил: из-за внедрения новой непредсказуемой политики Дональда Трампа многие инвесторы выбирают другие инструменты, а именно евро, золото и прочие. Это влияет на укрепление евровалюты. Однако такое укрепление не слишком интересно самой Еврозоне, ведь влияет на экспорт. "ЕЦБ уже опускал ставку несколько раз, поэтому пока не ожидаем снижения ставки по евро. Впрочем, представители ЕЦБ могут оперативно среагировать на угрозы экономике ЕС и вывести свои инструменты на рынок, чтобы немного ослабить евро, ведь это также влияет на экспортные возможности стран Евросоюза", — говорит Антон Куринной. Виталий Шапран также говорит, что рост евро экономике ЕС не слишком интересен. "Сильный евро да еще и на фоне роста торговых тарифов — это уменьшение продаж европейских авто, вин и другого экспорта в США", — отмечает эксперт.

Евро укрепляет свои позиции, хотя это и не нужно европейцам, ведь негативно влияет на экспорт

Дальнейшие колебания доллара на мировом рынке связаны прежде всего с экономической политикой Дональда Трампа, говорят опрошенные Фокусом специалисты. "Все ждут, чем закончится тарифная война с Китаем. Также непонятно, чем закончится 90-дневный перерыв для других стран — партнеров США. Пока все скептически относятся к тому, что будет быстрое и правильное решение от администрации Трампа, поэтому многие готовятся к ответным действиям. С другой стороны, его слова уже не воспринимают как "неизбежное действие", поэтому рынки перестало лихорадить и легкий оптимизм можно наблюдать на международных торговых площадках, но надолго ли это, сложно сказать", — отметил Антон Куринной.

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По мнению Виталия Шапрана, к текущей динамике следует относиться, как к циклическому движению курса доллара к основным резервным валютам. "Трамповская команда заинтересована не в торговой войне, а в пересмотре торговых условий. Я не уверен, что администрация Белого Дома хочет именно снижения курса доллара США к другим резервным валютам в долгосрочной перспективе. Они борются за глобальное лидерство, а со слабым долларом это будет сделать сложно", — рассуждает Виталий Шапран.

Украинский валютный рынок: какая реакция на падение доллара и будет ли больше контрактов в евровалюте

Влияние ослабления доллара на курсы валют в Украине не слишком ощутимое, говорят эксперты, ведь, как отметил Антон Куринной, у нас сейчас (во время военного положения) — свой закрытый рынок, и все напрямую зависит от действия регулятора и международной поддержки партнеров. "Доллар США против гривны также сдавал позиции в апреле, но, как по мне, это больше сезонные колебания. Рынок был довольно спокойный в марте и апреле, а вот евро ставило рекорды против гривны из-за стремительных движений на международных рынках пары евро-доллар США", — говорит Антон Куринной.

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Иван Угляница прогнозирует, что в ближайшее время в Украине вновь будет период ослабления гривны относительно доллара из-за существенных негативных внутренних и глобальных факторов.

А вот относительно постепенного перехода украинских компаний на расчеты в евро или других валютах эксперты выражают осторожный оптимизм, хотя и говорят, что на фоне экономической политики Трампа у Украины может вырасти количество торговых партнеров в ЕС, а с ним и объем контрактов в евровалюте. Однако доллар еще долгое время будет оставаться главной валютой для расчетов.

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"Доллар все равно остается валютой расчетов, валютой контрактов, валютой инвойсов, как и банковская система, пока другие валюты технически не могут пропустить через себя такие объемы, это процесс достаточно долгий такого перехода (на другие валюты для расчетов, — Фокус), но он будет продолжаться — постепенный переход на другие валюты расчетов, уменьшение веса доллара в расчетах и резервах, возможно, в недалекой перспективе, введение различных запретов, ограничений на движение капитала между крупными странами", — отметил Иван Угляница.