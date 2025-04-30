Головна світова валюта з початку квітня втрачає свої позиції відносно інших, а серед причин експерти називають митну політику Дональда Трампа. Фокус з’ясував, що відбувається з доларом у світі та чи матиме це вплив на курси в українських обмінниках.

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Курс долару США на світових ринках останній місяць знижується. Як повідомили у матеріалі Reuters, нестабільна торговельна політика США за часів президента Дональда Трампа зробила долар вразливим, водночас підвищивши євро, єну та швейцарський франк. «Білий дім кілька разів відмовлявся від широкомасштабних тарифів, оприлюднених Трампом на початку квітня, які призвели до обвалу світового фондового ринку та спонукали інвесторів втекти з зазвичай безпечних активів – долара США та казначейських облігацій», - йдеться у статті видання. Що відбувається з головною світовою валютою та чи буде падіння курсу долара мати вплив на український валютний ринок, дослідив Фокус.

Тиск посилюється: чи винні мита Трампа у зниженні курсу долара

Зараз основним тригером руху долару однозначно є президент США та його «реформи», очікування інфляції та тиск на ФРС з його боку щодо зниження цільової процентної ставки США, зазначає у коментарі Фокусу дилер департаменту глобальних ринків ОТП БАНК Антон Курінний.

Фінансовий аналітик Іван Угляниця погоджується: падіння долару – це насамперед реакція на заяви і можливі дії адміністрації Трампа, а також внесення суттєвої невизначеності відносно і валюти, і американських активів загалом. «Загалом з початку року із розкрученням маховика риторики та дій нової адміністрації США долар суттєво втратив. Євро зріс до долара з початку року на 11%, британський фунт на 8,3%, японська ієна +10,9%, швейцарський франк +11%, кошик валют країн, що розвиваються, +5,8%», - каже експерт.

На допомогу головній світовій валюті могла б прийти ФРС США, на яку вже тривалий час тисне президент США, що очікує зниження процентної ставки

Економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран у коментарі Фокусу зауважив: основний сплеск знецінення долара США відбувся на початку квітня, що видно з динаміки і доларового індексу і курсу долара до євро. «Інвестори шукають тихої затоки в момент початку шторму на фінансових ринках. Зазвичай ситуацію амортизує ринок казначейських зобов’язань США (КЗ). Приплив коштів на цей ринок навпаки підсилює курс долара США. Втім зараз через те, що уряд США хоче переглянути відносини з центральними банками - власниками КЗ, та зменшити ставки за ними, «гарячі» гроші почали перетікати в золото та інші валюти, що саме і спричинило зниження курсу долара США до євро, та інших резервних валют», - розповів експерт.

Курс долара знижується на тлі непередбачуваності щодо торгової війни, розпочатої Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Він переконаний, що мита викликали підвищений ризик торгової війни, що в свою чергу підвищує ризик кризи на фінансовому ринку. «Думаю, якщо б Мінфін США дав обіцянку, що змін на ринку казначейських зобов’язень не буде, то скоріш за все ми б побачили посилення долара під час збільшення ризику торгової війни», - зазначає Віталій Шапран.

У цій ситуації на допомогу головній світовій валюті могла б прийти ФРС США, на яку вже тривалий час тисне президент США, що очікує зниження процентної ставки. «Президент може дотиснути ФРС та змусити знизити ставку, що, у принципі, ринок давно чекає і без Дональда Трампа, але треба буде зважати на економічні показники (інфляція, безробіття тощо)», - зазначив Антон Курінний.

Послаблення долара відбувається внаслідок втечі інвесторів, що обирають золото та інші валюти Фото: Freepik

Проте, на думку Івана Угляниці, ФРС не буде поспішати знижувати ставку, оскільки і інфляція в Штатах суттєво поки що не уповільнюється, і офіційні показники безробіття поки що суттєво не погіршуються. «Ринок в цілому очікує наступне зниження ставки потенційно в червні», - каже експерт.

Євровалюті – нові горизонти: чому зростає курс євро і що буде впливати на долар далі

Поки долар втрачає, євровалюта набирає обертів. «Основна причина – це те, що це найбільш ліквідна валюта з тих, які вільноконвертовані, із обсягом ринку, який може переварити такі великі перетоки, плюс також частково це повернення європейських грошей із американських активів», - каже Іван Угляниця.

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Антон Курінний зауважив: через упровадження нової непередбачуваної політики Дональда Трампа багато інвесторів обирають інші інструменти, а саме євро, золото тощо. Це впливає на зміцнення євровалюти. Проте таке зміцнення не надто цікаво самій Єврозоні, адже впливає на експорт. «ЄЦБ вже опускав ставку декілька разів, тому наразі не очікуємо зниження ставки по євро. Утім представники ЄЦБ можуть оперативно зреагувати на загрози економіці ЄС і вивести свої інструменти на ринок, щоб трохи послабити євро, адже це також впливає на експортні можливості країн Євросоюзу», - каже Антон Курінний. Віталій Шапран також каже, що зростання євро економіці ЄС не надто цікаве. «Сильний євро та ще і на фоні зростання торгових тарифів - це зменшення продажів європейських авто, вин та іншого експорту в США», - зазначає експерт.

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Подальші коливання долару на світовому ринку пов’язане насамперед з економічною політикою Дональда Трампа, кажуть опитані Фокусом фахівці. «Усі чекають, чим закінчиться тарифна війна з Китаєм. Також незрозуміло, чим закінчиться 90-денна перерва для інших країн – партнерів США. Поки що усі скептично ставляться до того, що буде швидке та правильне рішення від адміністрації Трампа, тому багато хто готується до відповідних дій. З іншого боку, його слова вже не сприймають як «неминучу дію», тому ринки перестало лихоманити та легкий оптимізм можна спостерігати на міжнародних торговельних майданчиках, але чи це надовго, складно сказати», - зазначив Антон Курінний.

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На думку Віталія Шапрана, до поточної динаміки слід ставитись, як до циклічного руху курсу долара до основних резервних валют. «Трампівська команда зацікавлена не в торговій війні, а в перегляді торгових умов. Я не впевнений, що адміністрація Білого Дому хоче саме зниження курсу долара США до інших резервних валют в довгостроковій перспективі. Вони борються за глобальне лідерство, а зі слабким доларом це буде зробити складно», - розмірковує Віталій Шапран.

Український валютний ринок: яка реакція на падіння долару та чи буде більше контрактів у євровалюті

Вплив послаблення долара на курси валют в Україні не надто відчутний, кажуть експерти, адже, як зазначив Антон Курінний, у нас зараз (під час воєнного стану) свій закритий ринок, і все напряму залежить від дії регулятора та міжнародної підтримки партнерів. «Долар США проти гривні також здавав позиції в квітні, але, як на мене, це більше сезонні коливання. Ринок був доволі спокійний у березні та квітні, а ось євро ставило рекорди проти гривні через стрімкі рухи на міжнародних ринках пари євро-долар США», - каже Антон Курінний.

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Іван Угляниця прогнозує, що найближчим часом в Україні знов буде період послаблення гривні відносно долара через суттєві негативні внутрішні та глобальні чинники.

А от щодо поступового переходу українських компаній на розрахунки в євро чи інших валютах експерти висловлюють обережний оптимізм, хоча і кажуть, що на тлі економічної політики Трампа у України може зрости кількість торгових партнерів з ЄС, а з ним і обсяг контрактів у євровалюті. Проте долар ще тривалий час залишатиметься головною валютою для розрахунків.

Євро буде поширювати свою присутність завдяки збільшенню товарообігу з Європою, але масового переходу на контракти в євровалюті не відбудеться ще тривалий час, кажуть експерти Фото: Flickr

«Долар все одно залишається валютою розрахунків, валютою контрактів, валютою інвойсів, як і банківська система, поки що інші валюти технічно не можуть пропустити через себе такі обсяги, це процес достатньо довгий такого переходу (на інші валюти для розрахунків, - Фокус), але він продовжуватиметься – поступовий перехід на інші валюти розрахунків, зменшення ваги долара в розрахунках і резервах, можливо, в недалекій перспективі, запровадження різних заборон, обмежень на рух капіталу між великими країнами», - зауважив Іван Угляниця.