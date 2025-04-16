Торгова війна, розпочата президентом США Дональдом Трампом, вже впливає на долар, як головну резервну валюту в світі. Що відбувається з курсовими коливаннями, як гривня реагує на нові мита, запроваджені США, і чому євро стає більш цікавим інвесторам, дослідив Фокус.

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Офіційний курс долара до гривні сьогодні, 16 квітня, встановлений НБУ на рівні 41,18 грн/дол., тобто порівняно з попереднім днем гривня зміцнилась на 14 копійок. Покращені позиції має національна валюта України і відносно євро: офіційний курс — 46,61 грн/євро, і тут гривня зміцнилася на 42 копійки. Які чинники впливають на курс зараз і чи варто очікувати на суттєвий розворот курсових коливань, з’ясовував Фокус.

Міжбанк, готівка, попит: які головні процеси відбувається на валютному ринку України

У квітні 2025 року Нацбанк продає менше іноземної валюти на міжбанківському ринку, ніж у березні, що дає гривні сили на зміцнення, зазначив у коментарі Фокусу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банк Антон Курінний. "НБУ продав за два тижні 0,9-1 млрд дол., що трохи менше середніх показників продажів. Також були зафіксовані рекордні золотовалютні резерви України, завдяки отриманню міжнародної підтримки/грантів/кредитів тощо (42,4 млрд дол.)", — каже експерт.

На валютний ринок впливають і аграрії-експортери, що продають валюту, кажуть фахівці Фото: УНІАН

Тим часом, Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, зауважив, що на курсові коливання впливає політика НБУ щодо стримування росту споживчих цін. "У квітні валютний ринок "працює" під впливом кількох ключових чинників. По-перше, впливають дії Національного банку, спрямовані на підтримку гривні та стримування зростання споживчих цін", — каже Сергій Мамедов. Також він пояснив, що наразі помітною є активізація експортерів (переважно аграріїв), які активно реалізують надлишок валюти, тобто пропозиція валюти на міжбанку останніми днями була більшою за попит.

У квітні не має бути різких валютних коливань, кажуть опитані Фокусом експерти

На думку Антона Курінного, поки квітень видається доволі спокійним, і валютний ринок іде в коридорі 41,05/41,45 грн/дол. США. "Котирування готівкової іноземної валюти "просіли" нижче міжбанку через перенасичення готівкового долара, дефіцит гривневої маси, а також через високу комісію за вивіз готівкової валюти, тому готівка тисне на валюту і допомагає гривні не зростати", — зазначив Антон Курінний.

Євро долає усі перешкоди: чому долар втрачає, а євровалюта покращує свої позиції

Експерти зауважили: зараз євровалюта знаходиться в більш вигідній позиції, ніж американський долар. Адже розв’язана Дональдом Трампом торгова війна з Китаєм та іншими країнами, навіть країнами-партнерами США, суттєво додає волатильності на біржах і валютних ринках, і висока невизначеність змушує інвесторів шукати інший прихисток, відмовляючись від долара. В Україні євро також внаслідок світових тенденцій зміцнює свої позиції. "На євро в Україні впливають міжнародні котирування євро проти долара, де зараз спостерігається дуже висока волатильність та глобальні рухи основних валют світу через тарифні війни Трампа з усім світом та Китаєм зокрема", — зазначає Антон Курінний.

Початок президентом Дональдом Трампом торгової війни впливає на позиції долара у світі Фото: The White House

На думку Сергія Мамедова, головна причина посилення позицій євро — нова торговельна політика США, яка створює передумови для глобальних викликів долар, а тому на світових ринках американська валюта поступово здає позиції, натомість євро, хоч і не стрімко, але впевнено бере гору.

"Ситуація дійшла до того, що курс євро вже сягнув позначки 1,14 долара — показник, який ще рік тому здавався малореальним. Торговельні баталії між США та Китаєм не вщухають, а перенесені митні рішення — це не скасування, а просто пауза. І в цьому криються головні ризики для майбутньої ситуації в світовій економіці", — каже Сергій Мамедов. Він припускає, що згодом ринок трохи заспокоїться. Та це залежить від рішень, які ухвалюють "на горі" країн — світових лідерів. "На цьому тлі можемо припустити, що до кінця квітня курс євро на міжбанку та в обмінниках коливатиметься в межах 45–48 гривень (спред є досить широким, що свідчить про ознаки невизначеності). Проте основна інтрига залишається у співвідношенні долара до євро на світових ринках. Наразі вже лунають думки, що поволі євро може витіснити долар за чинниками стабільності, тобто євро може стати альтернативою, "замінником" долара для інвесторів", — зазначив експерт у коментарі Фокусу.

Великдень допоможе гривні: який курсовий прогноз на найближчий тиждень дають експерти

На думку опитаних Фокусом експертів, у квітні 2025 року не варто очікувати різких сплесків на валютному ринку. "Ми очікуємо спокійний квітень у коридорі 41,00/41,50 грн/дол. Якихось тригерів не передбачається, податків квартальних зараз немає. Попит поки залишається невисокий та неактивний, щоб тиснути на гривню та викликати паніку. Тому спостерігаємо за ринком і діями регулятора", — зазначив Антон Курінний.

За словами Сергія Мамедова, у другій половині квітня на ринку спостерігатимуться стримані коливання, а міжбанківські курси лишатимуться головним орієнтиром для готівкового ринку, де різниця між готівковим і безготівковим курсом буде мінімальною. На готівковий валютний ринок також частково може вплинути Великдень.

Одне з головних релігійних свят України може вплинути на готівкой валютний ринок Фото: РБК-Україна

"Святковий фактор також може впливати на поточні курси. Напередодні Великодня очікується збільшення пропозиції готівкової валюти: українці традиційно збільшують витрати, частково продаючи свої валютні заощадження. За оцінками, цей приріст може скласти до 15%, що також підтримає загальну стабільність на ринку", — каже Сергій Мамедов. І додає: за відсутності нових економічних шоків, очікується, що до кінця місяця курс долара залишиться в діапазоні 41,1–41,8 грн/долар.