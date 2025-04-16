Торговая война, начатая президентом США Дональдом Трампом, уже влияет на доллар, как главную резервную валюту в мире. Что происходит с курсовыми колебаниями, как гривна реагирует на новые пошлины, введенные США, и почему евро становится более интересным инвесторам, исследовал Фокус.

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Официальный курс доллара к гривне сегодня, 16 апреля, установлен НБУ на уровне 41,18 грн/долл., то есть по сравнению с предыдущим днем гривна укрепилась на 14 копеек. Улучшенные позиции имеет национальная валюта Украины и относительно евро: официальный курс — 46,61 грн./евро, и здесь гривна укрепилась на 42 копейки. Какие факторы влияют на курс сейчас и стоит ли ожидать существенного разворота курсовых колебаний, выяснял Фокус.

Межбанк, наличность, спрос: какие главные процессы происходит на валютном рынке Украины

В апреле 2025 года Нацбанк продает меньше иностранной валюты на межбанковском рынке, чем в марте, что дает гривне силы на укрепление, отметил в комментарии Фокусу дилер департамента глобальных рынков ОТП Банк Антон Куринной. "НБУ продал за две недели 0,9-1 млрд долл., что немного меньше средних показателей продаж. Также были зафиксированы рекордные золотовалютные резервы Украины, благодаря получению международной поддержки/грантов/кредитов и т.д. (42,4 млрд долл.)", — говорит эксперт.

На валютный рынок влияют и аграрии-экспортеры, продающие валюту, говорят специалисты Фото: УНИАН

Между тем, Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, отметил, что на курсовые колебания влияет политика НБУ по сдерживанию роста потребительских цен. "В апреле валютный рынок "работает" под влиянием нескольких ключевых факторов. Во-первых, влияют действия Национального банка, направленные на поддержку гривны и сдерживание роста потребительских цен", — говорит Сергей Мамедов. Также он пояснил, что сейчас заметна активизация экспортеров (преимущественно аграриев), которые активно реализуют избыток валюты, то есть предложение валюты на межбанке в последние дни было больше спроса.

В апреле не должно быть резких валютных колебаний, говорят опрошенные Фокусом эксперты

По мнению Антона Куринного, пока апрель выглядит довольно спокойным, и валютный рынок идет в коридоре 41,05/41,45 грн/долл. США. "Котировки наличной иностранной валюты "просели" ниже межбанка из-за перенасыщения наличного доллара, дефицита гривневой массы, а также из-за высокой комиссии за вывоз наличной валюты, поэтому наличность давит на валюту и помогает гривне не расти", — отметил Антон Куринной.

Евро преодолевает все препятствия: почему доллар теряет, а евровалюта улучшает свои позиции

Эксперты отметили: сейчас евровалюта находится в более выгодной позиции, чем американский доллар. Ведь развязанная Дональдом Трампом торговая война с Китаем и другими странами, даже странами-партнерами США, существенно добавляет волатильности на биржах и валютных рынках, и высокая неопределенность заставляет инвесторов искать другой приют, отказываясь от доллара. В Украине евро также вследствие мировых тенденций укрепляет свои позиции. "На евро в Украине влияют международные котировки евро против доллара, где сейчас наблюдается очень высокая волатильность и глобальные движения основных валют мира из-за тарифных войн Трампа со всем миром и Китаем в частности", — отмечает Антон Куринной.

Начало президентом Дональдом Трампом торговой войны влияет на позиции доллара в мире Фото: The White House

По мнению Сергея Мамедова, главная причина усиления позиций евро — новая торговая политика США, которая создает предпосылки для глобальных вызовов доллару, а потому на мировых рынках американская валюта постепенно сдает позиции, зато евро, хоть и не стремительно, но уверенно берет верх.

"Ситуация дошла до того, что курс евро уже достиг отметки 1,14 доллара — показатель, который еще год назад казался малореальным. Торговые баталии между США и Китаем не утихают, а перенесенные таможенные решения — это не отмена, а просто пауза. И в этом кроются главные риски для будущей ситуации в мировой экономике", — говорит Сергей Мамедов. Он предполагает, что со временем рынок немного успокоится. Но это зависит от решений, которые принимают "на горе" стран — мировых лидеров. "На этом фоне можем предположить, что до конца апреля курс евро на межбанке и в обменниках будет колебаться в пределах 45-48 гривен (спред является достаточно широким, что свидетельствует о признаках неопределенности). Однако основная интрига остается в соотношении доллара к евро на мировых рынках. Сейчас уже звучат мнения, что медленно евро может вытеснить доллар по факторам стабильности, то есть евро может стать альтернативой, "заменителем" доллара для инвесторов", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Пасха поможет гривне: какой курсовой прогноз на ближайшую неделю дают эксперты

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, в апреле 2025 года не стоит ожидать резких всплесков на валютном рынке. "Мы ожидаем спокойный апрель в коридоре 41,00/41,50 грн/долл. Каких-то триггеров не предвидится, налогов квартальных сейчас нет. Спрос пока остается невысокий и неактивный, чтобы давить на гривну и вызывать панику. Поэтому наблюдаем за рынком и действиями регулятора", — отметил Антон Куринной.

По словам Сергея Мамедова, во второй половине апреля на рынке будут наблюдаться сдержанные колебания, а межбанковские курсы будут оставаться главным ориентиром для наличного рынка, где разница между наличным и безналичным курсом будет минимальной. На наличный валютный рынок также частично может повлиять Пасха.

Один из главных религиозных праздников Украины может повлиять на наличный валютный рынок Фото: РБК-Украина

"Праздничный фактор также может влиять на текущие курсы. В преддверии Пасхи ожидается увеличение предложения наличной валюты: украинцы традиционно увеличивают расходы, частично продавая свои валютные сбережения. По оценкам, этот прирост может составить до 15%, что также поддержит общую стабильность на рынке", — говорит Сергей Мамедов. И добавляет: при отсутствии новых экономических шоков, ожидается, что до конца месяца курс доллара останется в диапазоне 41,1-41,8 грн/доллар.