Долари люблять тишу: як Трамп веде головну валюту світу до знецінення

Related video

Грамотне пояснення, крім одного лівацького пасажу — про те, що, мовляв, США "грабували світ", а віддавали крихти через USAID.

Річ у тім, що вільна торгівля не може грабувати просто за визначенням — тому що ніхто нікому не нав'язує цих угод, їх укладають добровільно, на загальну користь. Дійсно, статус емітента основної резервної валюти світу дозволяв Штатам "продавати" емітовані долари в обмін на реальні товари. Це трохи додавало сеньйоражу їхньому уряду (тільки не намагайтеся пояснити це трампістам, вони ще з меркантилізму не виросли, не зрозуміють-с), і небагато, у сотнях мільярдів за багато років — порівняно з трильйоном "торгового дефіциту" на рік — зменшило витрати американських домогосподарств. Але ці долари, як і американські боргові зобов'язання, брали натомість добровільно, тому що вони були благом: стабільна та ідеально ліквідна валюта, підкріплена найсильнішою економікою світу та багатовіковою (майже) бездоганною репутацією емітента. Це — цінність, яку добровільно приймали на сплату за матеріальні товари, тож ніяким "грабунком" тут не пахло. USAID побічно допомагав підтримувати цю цінність через "м'яку силу" Америки, тоді ще великої.

Інша річ, що ось зараз усьому цьому може настати кінець, і тоді накопичені резервні долари виявляться таки "фантиками" — бо гроші люблять тишу, а зараз їхня репутація ВЖЕ частково зруйнована, і процес, судячи з усього, на самому початку. Результатом з високою ймовірністю може стати знецінення долара — навіть всупереч тому, що митний захист зазвичай веде до ревальвації. Який із цих процесів переможе, поки незрозуміло, але в обох випадках головними потерпілими будуть американські споживачі, особливо бідні та середній клас. Головне питання — як скоро вони усвідомлять помилковість свого вибору (втім, справедливості заради, вибір був між сортами г-на, як у нас у 2010-му) і яким чином вони виправлять свою помилку…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Джерело

Важливо