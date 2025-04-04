Це ж було вже: як США в 1930-му намагалися зробити з тарифами те саме, що і Трамп зараз

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День Трампа

2 квітня точно залишиться у світовій історії, принаймні в економічній історії. Це день, коли найбільша економіка світу оголосила торгівельну війну майже всім іншим країнам. Це, мабуть, безпрецедентна подія.

Хоча насправді в історії США вже було щось подібне. Просто масштаби були іншими, і роль США у світовій торгівлі ще не була такою визначальною. В 1930 році в розпалі Великої рецесії в США був ухвалений закон Смут-Хоулі, згідно з яким вводились мита на більш ніж 20 тисяч найменувань імпортних товарів. Мита тоді збільшились суттєво – в середньому на 40-50%. Мета була схожою з тим, що зараз проголошує Трамп, — захистити американських фермерів і американську промисловість від іноземних конкурентів, які постачають в США дешеві товари. Але якими були наслідки? Закон Смут-Хоулі руйнівним чином вплинув на світову економіку. Після його прийняття багато країн відповіли запровадженням власних тарифів на американські товари, що призвело до різкого скорочення міжнародної торгівлі. Імпорт у США впав на 66%, а експорт скоротився на 61%, що вкрай негативно вдарило по ВВП Сполучених Штатів. Врешті решт Велика рецесія тільки посилилась і в США, і в тих країнах, які були пов’язані з США економічно.

Що буде зараз? Побачимо найближчі тижні й місяці. Але з високою ймовірністю можна очікувати, що тарифний "трампо-трус" спровокує глобальне економічне цунамі, руйнівна хвиля якого неминуче повернеться і до США.

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Колись був термін "рейганоміка", який характеризував економічну політику США часів президентства Рональда Рейгана в 1980-ті роки. Ця політика базувалася на зниженні податків і зменшенні ролі держави в економічній політиці.

Зараз, мабуть, прийшов час "Трампономіки" — економічної моделі Трампа, яка будується на високих торгівельних тарифах. Перші прояви "Трамп-політики" ми вже побачили. Це скоріше руйнація того, що було (і в зовнішній, і у внутрішній політиці США), ніж створення чогось нового. Дехто навіть називає Трампа генератором глобального хаосу. Щось подібне зараз може бути і у світовій економіці. Трамп потужно долучився до руйнування світового порядку в міжнародних відносинах, зараз черга дійшла до руйнації системи міжнародної торгівлі.

Багато хто чекав 20 квітня, Великодня, як дати припинення російсько-української війни. Замість цього дочекалися 2 квітня і початку глобальної торгівельної війни. Замість Трампа-миротворця вже бачать вершника економічного апокаліпсису.

Шоу Трампа продовжується, ба більше, воно набуває вселенських масштабів. Може, Трамп з датою трохи помилився і краще було б йому свої ініціативи оголосити 1 квітня? Розпочати весь цей глобальний бедлам в "День дурня" було б дуже органічно.

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