Это же было уже: как США в 1930-м пытались сделать с тарифами то же, что и Трамп сейчас

Related video

День Трампа

2 апреля точно останется в мировой истории, по крайней мере в экономической истории. Это день, когда крупнейшая экономика мира объявила торговую войну почти всем другим странам. Это, пожалуй, беспрецедентное событие.

Хотя на самом деле в истории США уже было нечто подобное. Просто масштабы были другими, и роль США в мировой торговле еще не была такой определяющей. В 1930 году в разгар Великой рецессии в США был принят закон Смут-Хоули, согласно которому вводились пошлины на более чем 20 тысяч наименований импортных товаров. Пошлины тогда увеличились существенно — в среднем на 40-50%. Цель была схожей с тем, что сейчас провозглашает Трамп, — защитить американских фермеров и американскую промышленность от иностранных конкурентов, которые поставляют в США дешевые товары. Но какими были последствия? Закон Смут-Хоули разрушительным образом повлиял на мировую экономику. После его принятия многие страны ответили введением собственных тарифов на американские товары, что привело к резкому сокращению международной торговли. Импорт в США упал на 66%, а экспорт сократился на 61%, что крайне негативно ударило по ВВП Соединенных Штатов. В итоге Великая рецессия только усугубилась и в США, и в тех странах, которые были связаны с США экономически.

Что будет сейчас? Увидим в ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифное "трампо-трясение" спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США.

Важно

Тарифная война Трампа — шанс для Украины: какие возможности дает новый мировой порядок

Когда-то был термин "рейганомика", который характеризовал экономическую политику США времен президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы. Эта политика базировалась на снижении налогов и уменьшении роли государства в экономической политике.

Сейчас, видимо, пришло время "Трампономики" — экономической модели Трампа, которая строится на высоких торговых тарифах. Первые проявления "Трамп-политики" мы уже увидели. Это скорее разрушение того, что было (и во внешней, и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Нечто подобное сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно включился в разрушение мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь дошла до разрушения системы международной торговли.

Многие ждали 20 апреля, Пасхи, как даты прекращения российско-украинской войны. Вместо этого дождались 2 апреля и начала глобальной торговой войны. Вместо Трампа-миротворца уже видят всадника экономического апокалипсиса.

Шоу Трампа продолжается, более того, оно приобретает вселенские масштабы. Может, Трамп с датой немного ошибся и лучше было бы ему свои инициативы объявить 1 апреля? Начать весь этот глобальный бедлам в "День дурака" было бы очень органично.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно