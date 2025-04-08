Доллары любят тишину: как Трамп ведет главную валюту мира к обесцениванию

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Грамотное объяснение, кроме одного левацкого пассажа — о том, что, мол, США "грабили мир", а отдавали крохи через USAID.

Дело в том, что свободная торговля не может грабить просто по определению — потому что никто никому не навязывает этих сделок, их заключают добровольно, на общую пользу. Действительно, статус эмитента основной резервной валюты мира позволял Штатам "продавать" эмитированные доллары в обмен на реальные товары. Это немного добавляло сеньоража их правительству (только не пытайтесь объяснить это трампистам, они еще из меркантилизма не выросли, не поймут-с), и немного, в сотнях миллиардов за многие годы — по сравнению с триллионом "торгового дефицита" в год — уменьшило расходы американских домохозяйств. Но эти доллары, как и американские долговые обязательства, брали взамен добровольно, потому что они были благом: стабильная и идеально ликвидная валюта, подкрепленная сильнейшей экономикой мира и многовековой (почти) безупречной репутацией эмитента. Это — ценность, которую добровольно принимали в оплату за материальные товары, поэтому никаким "грабежом" здесь не пахло. USAID косвенно помогал поддерживать эту ценность через "мягкую силу" Америки, тогда еще великой.

Другое дело, что вот сейчас всему этому может наступить конец, и тогда накопленные резервные доллары окажутся таки "фантиками" — ибо деньги любят тишину, а сейчас их репутация УЖЕ частично разрушена, и процесс, судя по всему, в самом начале. Результатом с высокой вероятностью может стать обесценивание доллара — даже вопреки тому, что таможенная защита обычно ведет к ревальвации. Какой из этих процессов победит, пока непонятно, но в обоих случаях главными пострадавшими будут американские потребители, особенно бедные и средний класс. Главный вопрос — как скоро они осознают ошибочность своего выбора (впрочем, справедливости ради, выбор был между сортами г-на, как у нас в 2010-м) и каким образом они исправят свою ошибку...

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