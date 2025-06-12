Война за будущее: варвары с ресурсами против цивилизации с технологиями

Related video

Кто победит в битве ресурсов с технологиями?

Лет 40 назад, размышляя о будущем, я пришел к выводу, что все подлежащее алгоритмизации рано или поздно будет автоматизировано, а, значит (а) не будет создавать рабочих мест, и (б) будет относительно легко воспроизводиться в любой точке мира. В частности, промышленное производство, которое с точки зрения теории состоит в объединении информации с "носителем", ее материальном воплощении, будучи автоматизированным, станет доступным где угодно и окажется полем жесточайшей конкуренции. В результате, на нем нельзя будет особо обогатиться. А основные доходы будут у тех, кто или (а) создает уникальную информацию — инновации, и пр., или (б) владеет редкими природными ресурсами, необходимыми для изготовления материальных продуктов.

И вот это будущее почти наступило. Промышленное производство еще, правда, не настолько беспроблемно, но к этому все идет. А главная борьба разворачивается между постиндустриалами, "модерными" странами с порядком "открытого доступа", "инклюзивными институтами", и т.д. — "цивилизацией", с одной стороны, и индустриальными или доиндустриальными "традиционными" странами с "ограниченным доступом", "эксклюзивными институтами" — "варварами" — с другой. Первые имеют лучшие условия для генерации и адаптации инноваций и прочей информации, а система вторых лучше приспособлена к тому, чтобы захватывать, защищать и осваивать природные ресурсы — а также поддерживается природной рентой.

Очень показательный в этом смысле пример — нынешний конфликт КНР и США, где США зависят от поставок редких ресурсов из КНР (или подконтрольных ему африканских и прочих месторождений), а КНР зависит от американских технологий и системы образования. Каждая из сторон, таким образом, держит другую за горло.

На самом деле, боюсь, что эта ситуация не особо выигрышна для "цивилизации". Цивилизация побеждала варваров тогда, когда владела недоступными им технологиями (напр. огнестрельным оружием). И часто проигрывала, когда варвары были на том же технологическом уровне (падение Рима, экспансия Чингизхана и его наследников…). Информационные продукты не обладают свойством эксклюзивности, поэтому их легко воспроизводить, "воровать" (так, что "жертва" об этом даже не догадывается) — поэтому нужен какой-то реальный "прорыв", за которым "варвары" никак не смогут угнаться. Но и его, вполне вероятно, придется продавать им в обмен на ресурсы, которые они сейчас плотно контролируют (наверное, не только мне пришли в голову выше описанные догадки)) ). Ситуация весьма напоминает "Войну с саламандрами", где люди продавали рептилиям орудия производства и убийства тоже в обмен на ископаемые ресурсы…

Готового решения предложить пока не могу, нужно думать…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно