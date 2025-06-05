ИИ толкает мир к войне: как технологическая революция обостряет отношения между людьми и странами

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ИИ и экономика 2025: новая гонка за превосходство

В начале XX века электричество было чудом. Фабрики, освещенные свечами, уступили место конвейерам, а города озарились светом ламп. Электрификация, начавшаяся с идей Теслы и Эдисона, увеличила производительность в США на 30% к 1920-м годам, но оставила миллионы без работы, пока общество не адаптировалось к новым профессиям. Сегодня, в 2025 году, мы стоим на пороге схожего перелома — искусственный интеллект переписывает экономические и геополитические правила.

В первом квартале 2025 года, по данным Бюро экономического анализа США, ИИ и вычислительное оборудование обеспечили 1,2% роста ВВП США. Инвестиции в ИИ-чипы и серверы выросли на 18%, достигнув $50 млрд, с NVIDIA, Microsoft и Google во главе. Рынок ИИ в США оценивается в $73,98 млрд в 2025 году с ростом на 37,3% (Statista). Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году ИИ добавит $4,4 трлн к экономике США. Но за цифрами скрывается большая история.

Как электричество в 1900-х годах преобразило заводы, ИИ меняет производство сегодня. "Темные фабрики" Siemens в Германии и Xiaomi в Китае сократили 15% рабочих мест, но создали 2,3 млн новых в ИИ-секторе за два года. Это напоминает 1920-е, когда электрические станки вытеснили ремесленников, но породили инженеров и операторов. Тогда луддиты ломали станки, боясь будущего. Сегодня профсоюзы требуют регулирования ИИ, опасаясь, что он вытеснит 92 млн рабочих мест к 2030 году, создав при этом 78 млн новых (данные ВЭФ).

Вспомните решения "хромой утки", когда США, чтобы обеспечить себе преимущество, ограничили экспорт чипов в Китай. И если США собираются вложить в 2025 году в ИИ $73,98 млрд, то Китай отвечает планом "AI 2030", инвестируя $30 млрд ежегодно и разрабатывая собственные процессоры.

ИИ уже управляет 70% транзакций на фондовых биржах США. Но в 2024 году кибератаки с использованием ИИ затронули инфраструктуру трех стран G7, обойдясь в $2,3 млрд, что подтолкнуло ООН к разработке глобальных стандартов для ИИ. Это эхо ядерной гонки 1950-х, когда США и СССР боролись за технологическое превосходство, рискуя стабильностью ради лидерства.

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Нужно отдавать себе отчет, что каждая веха в технологическом укладе — это шанс для отстающих. КНДР, возможно, не делает лучшие ракеты, но ее хакеры проводят одни из самых дерзких атак в мире, что позволило стране обладать третьим по счету объемом биткоина среди стран (после США и Великобритании). Свои чипы разрабатывают сразу несколько стран, что, конечно, ограничивается доступом к литографическим машинам, но кто знает, какие открытия могут произойти на этом пути.

Электрификация начала ХХ века породила титанов типа General Electric. Они с лихвой воспользовались доминированием, став впоследствии частью процессов глобализации. ИИ сделает все намного-намного быстрее и масштабнее, поскольку он уже рядом с вами. Это не просто технологический прорыв, а момент, изменивший баланс сил.

И знаете, что часто случалось, когда технологический прогресс развивался быстрее готовности человечества к переменам? Войны. Большие зарубы, уже потом своим ужасом приводящие к появлению лозунгов типа never again. Сможем ли мы направить ИИ на благо или геополитическая гонка повторит ошибки прошлого, где соперничество затмевало сотрудничество? Думаю, сначала второе, а потом уже и первое. Дабы убояться ядерного оружия, мир сначала увидел его применение

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