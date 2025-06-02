Урок операции "Паутина": когда дроны с ИИ заменят пилотов и боевые самолеты

Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию "Паутина", в результате которой с помощью дронов были поражены более 40 военных самолетов на аэродромах в России, включая стратегические носители крылатых ракет. На фоне этих событий российские и американские эксперты считают, что время пилотируемых самолетов проходит, а им на смену придут "умные" беспилотники с ИИ. Фокус оценил, насколько оправданы такие прогнозы.

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Операция "Паутина": дроны против самолетов РФ

Доктор физики, партнер венчурного фонда Sequoia Шон Магуайр из США в социальной сети X написал, что Украина провела атаку, которая знаменует собой "поворотный момент в истории войн". Из-за дронов критическая инфраструктура находится под угрозой даже в глубоком тылу. Стоит отметить, что ВС РФ показали это гораздо раньше, применив иранские ударные беспилотники "Шахед".

Американские миллиардер Илон Маск, основатель технологических компаний SpaceX и Tesla, в ответ Шону Магуайру заявил:

"Беспилотники — это будущее войны. Пилотируемые самолеты — нет".

Российский Алексей Чадаев считает, что значение операции "Паутина" преувеличено, поскольку у пилотируемой военной авиации нет будущего, и через 3-5 лет самолеты полностью заменят беспилотники. Другими словами, стратегические ракетоносители — не такая уж большая потеря для РФ.

"ИИ в самое ближайшее время будет способен управлять устройствами любого размера и любого потолка высоты, при этом совершать маневры, невозможные для "биологического" пилота, на скорости, для него немыслимой. Это будут уже не игрушки из контейнеров, а, например, дроны-истребители на гиперзвуке. Кстати, то же самое по надводному флоту, всему, сколько ни есть", — пишет Алексей Чадаев в своем Telegram-канале.

Спутниковый снимок аэродрома "Оленья" в РФ, атакованного дронами

По мнению аналитиков издания The War Zone, базирующегося в США, во время операции "Паутина" СБУ могла применить автономные FPV-дроны, которые наводились по GPS-навигации либо благодаря визуальному сопоставлению изображения цели с базой данных — так называемому "машинному зрению". Основная идея автоматического распознавания цели для наведения оружия не нова, например, ее используют некоторые типы крылатых ракет. FPV-дроны с машинным зрением уже применяют украинские и российские подразделения на передовой, чтобы обходить РЭБ.

Профессор кафедры искусственного интеллекта в Университете Нового Южного Уэльса Тоби Уолш в беседе с изданием The Australian предположил, что крупные рои дронов с искусственным интеллектом, использующиеся на войне в Украине, способны сокрушить практически любого противника. По его мнению, в ближайшие годы БПЛА превзойдут реактивные истребители, благодаря своей стоимости, размерам и маневренности.

Самым слабым местом дрона является радиосвязь, которая может раскрыть пилота и уничтожить сам дрон. Как объяснил профессор, автономные дроны не зависят от радиосвязи, что делает их гораздо более мощным оружием и обеспечивает явное преимущество в бою.

Недостатки БПЛА на примере Bayraktar

Беспилотные самолеты, как правило, на порядок меньше и дешевле пилотируемых истребителей. Они могут нести разное вооружение и атаковать цели, не рискуя при этом жизнью пилота. В начале полномасштабной войны турецкие БПЛА Bayraktar TB2 очень помогли Силам обороны Украины, но уже летом 2022 года стали неэффективными, поскольку россияне развернули системы РЭБ и ПВО. Эти дроны полагаются на радиоуправление и теряют связь с операторами при воздействии помех, а достаточно крупные размеры делают их заметными целями для российских ракет. По той же причине ВС РФ держит пилотируемые самолеты далеко от линии фронта и применяет для атаки целей издалека.

Bayraktar TB2, используемый ВМС Украины Фото: Wikipedia

Опыт TB2 показал, что крупные летающие машины уязвимы, и само по себе отсутствие пилота еще не решает всех проблем. Инженеры учли недостатки, выявленные в реальной войне, и в мае 2025 года Baykar представила модернизированную версию Bayraktar TB2, получившую обозначение TB2T-AI. Ее главным отличием стала система искусственного интеллекта, которая должна увеличить автономность.

Как сообщил технический директор компании Сельчук Байрактар, новый БПЛА оснащен тремя новыми бортовыми компьютерами. Благодаря им ИИ использует визуальную навигацию, находит ориентиры и определяет местоположение по рельефу там, где нет связи со спутниками. Он может сам менять направление полета, строить маршруты, анализировать и распознавать цели. При возникновении нештатных ситуаций "умная" система вернет беспилотник на базу, чтобы предотвратить потерю.

Техника уже прошла первые испытания, но еще неизвестно, как поведет себя в настоящем бою. Теоретически, ИИ защитит от воздействия РЭБ, однако вряд ли поможет обходить вражеские системы ПВО, которые вывели из игры ее предшественника.

БПЛА не заменят истребители

В США и Китае уже давно мечтают сделать беспилотные истребители. К примеру, американская армия запускает эксперимент с беспилотными версиями многоцелевого F-16 Fighting Falcon в рамках программы, известной как VENOM-AFT. В апреле на авиабазу Эглин во Флориде доставили шестой и последний аппарат.

Как пишет Bulgarian military, беспилотные F-16 получили алгоритмы ИИ для работы в сложных боевых условиях, например, за пределами визуальной видимости операторов и совершения маневров с огромными гравитационными нагрузками. В отличие от пилота-человека, который может потерять сознание, ИИ теоретически может выполнять эти движения без колебаний, открывая интригующие возможности относительно физических границ воздушного боя.

Сборка беспилотной версии истребителя F-16 Fighting Falcon в США

Однако военные опасаются доверять ИИ все процессы. Пилоты будут оставаться в кабине во время испытаний, чтобы вмешаться в случае необходимости. Такое распоряжение выдал подполковник Джо Ганьон из 85-й испытательной и оценочной эскадрильи. Его метод "человек на петле" гарантирует, что самолеты никогда не будут летать в одиночку. ВВС США настаивают на том, чтобы сохранить надзор над БПЛА в интересах безопасности.

"Время, когда самолет VENOM будет "летать сам по себе", без человеческого участия, не наступит никогда", — заявил Джо Ганьон.

Китайский малозаметный беспилотник FH-97A, представленный в 2021 году, предполагает, что Пекин стремится сравняться или превзойти возможности США в этой области. В России разрабатывают С-70 "Охотник" — тяжелый беспилотный боевой летательный аппарат, разработанный для работы в паре с истребителями Су-57.

Во всех трех случаях предполагается, что беспилотные самолеты должны действовать вместе с пилотируемыми, чтобы люди всегда могли их контролировать. Сейчас это основной путь, по которому движутся армии крупнейших государств.

Совершенно другая история: барражирующие боеприпасы, такие как иранский "Шахед" или украинский "Лютий". В этих случаях крупные летательные аппараты, во многом похожие на самолеты, летят по заранее запрограммированному маршруту и наносят удары по определенным координатам. Главное отличие в том, что они не принимают никаких решений.

Дронам-убийцам с ИИ нельзя доверять

Тоби Уолш говорит, что ИИ произведет третью революцию в войне после пороха и ядерного оружия. Однако при делегировании решений ИИ нужна большая осторожность, поэтому нужно ограничить его применение, как это сделали с кассетными боеприпасами, противопехотными минами и другими видами оружия. Одно дело, когда ИИ находит цель и помогает ее поразить, и совсем другое, если он сам принимает решение атаковать, а особенно, если под удар попадают люди.

Автономное оружие на основе ИИ может перерасти в еще более опасные конфликты, например, в ядерную войну, добавляет Тобиас Уолш:

"Когда системы ИИ сталкиваются друг с другом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, вы можете начать большой конфликт, вы не можете вернуть всех убитых вами людей. В этот момент это может перерасти в ядерный конфликт".

Рои дронов смогут уничтожить почти любого противника Фото: Pinterest

Как информирует ООН на своем сайте, в недавнем докладе Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул риски, связанные с неспособностью ИИ различать гражданских и военных (или просто вооруженных бойцов) в соответствии с международным гуманитарным правом. Эксперты ООН предполагают, что ИИ может перенимать непреднамеренные предубеждения из базовых наборов данных, которые используются для его обучения. Из-за этого на выбор автономных дронов могут влиять такие факторы, как пол, возраст или раса.

Главной проблемой они считают рои дронов, поскольку люди физически не могут контролировать все его аппараты, и приходится полагаться на автономные системы. Тоби Уолш считает так же.

"Поскольку машины не могут нести ответственность за нарушения международного права, любое решение автономных смертоносных систем вооружения в конечном итоге должно быть отнесено к человеку", — заявили в ООН.

Учитывая все риски, связанные с автономными дронами, вооруженные силы вряд ли полностью откажутся от пилотируемых самолетов, где человек принимает решения и может взять на себя ответственность за поступки.

Ранее Фокус изучил реальные последствия операции СБУ "Паутина" с участием дронов. Эксперты ожидают, что Россия в ответ на атаку аэродромов примет радикальные меры, в том числе может применить ракеты "Орешник".