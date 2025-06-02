Урок операції "Павутина": коли дрони з ШІ замінять пілотів та бойові літаки

Служба безпеки України провела безпрецедентну операцію "Павутина", унаслідок якої за допомогою дронів було вражено понад 40 військових літаків на аеродромах у Росії, включно зі стратегічними носіями крилатих ракет. На тлі цих подій російські та американські експерти вважають, що час пілотованих літаків минає, а їм на зміну прийдуть "розумні" безпілотники з ШІ. Фокус оцінив, наскільки виправдані такі прогнози.

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Операція "Павутина": дрони проти літаків РФ

Доктор фізики, партнер венчурного фонду Sequoia Шон Магуайр зі США в соціальній мережі X написав, що Україна провела атаку, яка знаменує собою "поворотний момент в історії воєн". Через дрони критична інфраструктура перебуває під загрозою навіть у глибокому тилу. Варто зазначити, що ЗС РФ показали це набагато раніше, застосувавши іранські ударні безпілотники "Шахед".

Американські мільярдер Ілон Маск, засновник технологічних компаній SpaceX і Tesla, у відповідь Шону Магуайру заявив:

"Безпілотники — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні".

Російський Олексій Чадаєв вважає, що значення операції "Павутина" перебільшене, оскільки у пілотованої військової авіації немає майбутнього, і через 3-5 років літаки повністю замінять безпілотники. Іншими словами, стратегічні ракетоносії — не така вже й велика втрата для РФ.

"ШІ найближчим часом буде здатний керувати пристроями будь-якого розміру і будь-якої стелі висоти, при цьому здійснювати маневри, неможливі для "біологічного" пілота, на швидкості, для нього немислимій. Це будуть уже не іграшки з контейнерів, а, наприклад, дрони-винищувачі на гіперзвуку. До речі, те ж саме щодо надводного флоту, всього, скільки не є", — пише Олексій Чадаєв у своєму Telegram-каналі.

Супутниковий знімок аеродрому "Оленя" в РФ, атакованого дронами

На думку аналітиків видання The War Zone, що базується у США, під час операції "Павутина" СБУ могла застосувати автономні FPV-дрони, які наводилися за GPS-навігацією або завдяки візуальному зіставленню зображення цілі з базою даних — так званому "машинному зору". Основна ідея автоматичного розпізнавання цілі для наведення зброї не нова, наприклад, її використовують деякі типи крилатих ракет. FPV-дрони з машинним зором уже застосовують українські та російські підрозділи на передовій, щоб обходити РЕБ.

Професор кафедри штучного інтелекту в Університеті Нового Південного Уельсу Тобі Волш у розмові з виданням The Australian припустив, що великі рої дронів зі штучним інтелектом, які використовуються на війні в Україні, здатні розтрощити практично будь-якого супротивника. На його думку, найближчими роками БПЛА перевершать реактивні винищувачі, завдяки своїй вартості, розмірам і маневреності.

Найслабшим місцем дрона є радіозв'язок, який може розкрити пілота і знищити сам дрон. Як пояснив професор, автономні дрони не залежать від радіозв'язку, що робить їх набагато потужнішою зброєю і забезпечує явну перевагу в бою.

Недоліки БПЛА на прикладі Bayraktar

Безпілотні літаки, як правило, на порядок менші і дешевші за пілотовані винищувачі. Вони можуть нести різне озброєння і атакувати цілі, не ризикуючи при цьому життям пілота. На початку повномасштабної війни турецькі БПЛА Bayraktar TB2 дуже допомогли Силам оборони України, але вже влітку 2022 року стали неефективними, оскільки росіяни розгорнули системи РЕБ і ППО. Ці дрони покладаються на радіокерування і втрачають зв'язок з операторами при впливі перешкод, а досить великі розміри роблять їх помітними цілями для російських ракет. З тієї ж причини ЗС РФ тримає пілотовані літаки далеко від лінії фронту і застосовує для атаки цілей здалеку.

Bayraktar TB2, використовуваний ВМС України Фото: Wikipedia

Досвід TB2 показав, що великі літаючі машини вразливі, і сама по собі відсутність пілота ще не вирішує всіх проблем. Інженери врахували недоліки, виявлені в реальній війні, і в травні 2025 року Baykar представила модернізовану версію Bayraktar TB2, що отримала позначення TB2T-AI. Її головною відмінністю стала система штучного інтелекту, яка має збільшити автономність.

Як повідомив технічний директор компанії Сельчук Байрактар, новий БПЛА оснащений трьома новими бортовими комп'ютерами. Завдяки їм ШІ використовує візуальну навігацію, знаходить орієнтири і визначає місце розташування за рельєфом там, де немає зв'язку із супутниками. Він може сам змінювати напрямок польоту, будувати маршрути, аналізувати і розпізнавати цілі. У разі виникнення нештатних ситуацій "розумна" система поверне безпілотник на базу, щоб запобігти втраті.

Техніка вже пройшла перші випробування, але ще невідомо, як поведе себе в справжньому бою. Теоретично, ШІ захистить від впливу РЕБ, однак навряд чи допоможе обходити ворожі системи ППО, які вивели з гри її попередника.

БПЛА не замінять винищувачі

У США і Китаї вже давно мріють зробити безпілотні винищувачі. Наприклад, американська армія запускає експеримент із безпілотними версіями багатоцільового F-16 Fighting Falcon у рамках програми, відомої як VENOM-AFT. У квітні на авіабазу Еглін у Флориді доставили шостий і останній апарат.

Як пише Bulgarian military, безпілотні F-16 отримали алгоритми ШІ для роботи в складних бойових умовах, наприклад, за межами візуальної видимості операторів і здійснення маневрів з величезними гравітаційними навантаженнями. На відміну від пілота-людини, який може знепритомніти, ШІ теоретично може виконувати ці рухи без коливань, відкриваючи інтригуючі можливості щодо фізичних меж повітряного бою.

Збірка безпілотної версії винищувача F-16 Fighting Falcon у США

Однак військові побоюються довіряти ШІ всі процеси. Пілоти залишатимуться в кабіні під час випробувань, щоб втрутитися в разі потреби. Таке розпорядження видав підполковник Джо Ганьон із 85-ї випробувальної та оціночної ескадрильї. Його метод "людина на петлі" гарантує, що літаки ніколи не літатимуть поодинці. ВПС США наполягають на тому, щоб зберегти нагляд над БПЛА в інтересах безпеки.

"Час, коли літак VENOM буде "літати сам по собі", без людської участі, не настане ніколи", — заявив Джо Ганьон.

Китайський малопомітний безпілотник FH-97A, представлений 2021 року, передбачає, що Пекін прагне зрівнятися або перевершити можливості США в цій галузі. У Росії розробляють С-70 "Мисливець" — важкий безпілотний бойовий літальний апарат, розроблений для роботи в парі з винищувачами Су-57.

У всіх трьох випадках передбачається, що безпілотні літаки мають діяти разом із пілотованими, щоб люди завжди могли їх контролювати. Зараз це основний шлях, яким рухаються армії найбільших держав.

Зовсім інша історія: боєприпаси, що баражують, такі як іранський "Шахед" або український "Лютий". У цих випадках великі літальні апарати, багато в чому схожі на літаки, летять за заздалегідь запрограмованим маршрутом і наносять удари за певними координатами. Головна відмінність у тому, що вони не приймають жодних рішень.

Дронам-вбивцям із ШІ не можна довіряти

Тобі Волш каже, що ШІ зробить третю революцію у війні після пороху і ядерної зброї. Однак при делегуванні рішень ШІ потрібна велика обережність, тому потрібно обмежити його застосування, як це зробили з касетними боєприпасами, протипіхотними мінами та іншими видами зброї. Одна справа, коли ШІ знаходить ціль і допомагає її вразити, і зовсім інша, якщо він сам ухвалює рішення атакувати, а особливо, якщо під удар потрапляють люди.

Автономна зброя на основі ШІ може перерости в ще більш небезпечні конфлікти, наприклад, у ядерну війну, додає Тобіас Волш:

"Коли системи ШІ стикаються одна з одною в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю, ви можете почати великий конфлікт, ви не можете повернути всіх убитих вами людей. У цей момент це може перерости в ядерний конфлікт".

Рої дронів зможуть знищити майже будь-якого противника Фото: Pinterest

Як інформує ООН на своєму сайті, у нещодавній доповіді Генеральний секретар Антоніу Гутерріш наголосив на ризиках, пов'язаних із нездатністю ШІ розрізняти цивільних і військових (або просто озброєних бійців) відповідно до міжнародного гуманітарного права. Експерти ООН припускають, що ШІ може переймати ненавмисні упередження з базових наборів даних, які використовуються для його навчання. Через це на вибір автономних дронів можуть впливати такі фактори, як стать, вік або раса.

Головною проблемою вони вважають рої дронів, оскільки люди фізично не можуть контролювати всі його апарати, і доводиться покладатися на автономні системи. Тобі Волш вважає так само.

"Оскільки машини не можуть нести відповідальність за порушення міжнародного права, будь-яке рішення автономних смертоносних систем озброєння зрештою має бути віднесене до людини", — заявили в ООН.

З огляду на всі ризики, пов'язані з автономними дронами, збройні сили навряд чи повністю відмовляться від пілотованих літаків, де людина приймає рішення і може взяти на себе відповідальність за вчинки.

Раніше Фокус вивчив реальні наслідки операції СБУ "Павутина" за участю дронів. Експерти очікують, що Росія у відповідь на атаку аеродромів вживе радикальних заходів, зокрема може застосувати ракети "Ліщина".