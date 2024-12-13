Росія допрацьовує важкий ударний безпілотник С-70 "Охотник": деталі модернізації

Безпілотник має отримати новий двигун АЛ-51Ф1, який покликаний збільшити дальність польоту і дасть змогу переносити більше корисного навантаження.

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Російські авіаконструктори працюють над модернізацією важкого ударного безпілотника С-70 "Мисливець". Апарат буде оснащений новим двигуном АЛ-51Ф1, повідомляє Army Recognition.

Цей сучасний турбовентиляторний агрегат покликаний підвищити дальність, маневреність і ефективність безпілотника, а також посилити його взаємодію з Су-57, стелс-винищувачем п'ятого покоління. Комплексна інтеграція цих систем націлена на забезпечення повітряної переваги російської армії.

Інтеграція АЛ-51Ф1 на С-70 "Мисливець" збільшить дальність польоту і дасть змогу переносити більше корисного навантаження. Це розширить можливості безпілотника в розвідці, завдаванні ударів і виконанні довгострокових операцій.

При цьому оглядачі стверджують, що Су-57 також виграє від впровадження АЛ-51Ф1 в ударний БПЛА. У зв'язці з "Мисливцем" винищувач зможе ефективно комбінувати дії пілотованих і безпілотних платформ, створюючи гнучкість і точність на полі бою.

Двигун АЛ-51Ф1 розроблено з урахуванням нових вимог до військової авіації:

тяга: у сухому режимі — 11 000 кгс, із форсажною камерою — до 18 000 кгс;

легкість конструкції: питома вага — 0,078, маса — 1 400 кг;

ефективність: триступеневий вентилятор, п'ятиступеневий компресор високого тиску, одноступеневі турбіни низького і високого тиску.

Технологічні перегони

Автори матеріалу зазначили, що Росія і США розвивають схожі підходи до інтеграції БПЛА з пілотованими літаками. Російська система С-70 "Мисливець" і Су-57 конкурує з американською програмою NGAD, яка включає безпілотники Loyal Wingman. Обидві програми націлені на використання синергії між платформами для забезпечення домінування в повітрі.

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Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони, унаслідок досліджень уламків російського безпілотника С-70 з'ясувалося, що в його конструкції міститься безліч компонентів виробництва США і країн Європейського Союзу.