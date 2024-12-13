Россия дорабатывает тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник": детали модернизации

Беспилотник должен получить новый двигатель АЛ-51Ф1, который призван увеличит дальность полета и позволит переносить больше полезной нагрузки.

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Российские авиаконструкторы работают над модернизацией тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник". Аппарат будет оснащен новым двигателем АЛ-51Ф1, сообщает Army Recognition.

Этот современный турбовентиляторный агрегат призван повысить дальность, маневренность и эффективность беспилотника, а также усилить его взаимодействие с Су-57, стелс-истребителем пятого поколения. Комплексная интеграция этих систем нацелена на обеспечение воздушного превосходства российской армии.

Интеграция АЛ-51Ф1 на С-70 "Охотник" увеличит дальность полета и позволит переносить больше полезной нагрузки. Это расширит возможности беспилотника в разведке, нанесении ударов и выполнении долгосрочных операций.

При этом обозреватели утверждают, что Су-57 также выиграет от внедрения АЛ-51Ф1 в ударній БПЛА. В связке с "Охотником" истребитель сможет эффективно комбинировать действия пилотируемых и беспилотных платформ, создавая гибкость и точность на поле боя.

Двигатель АЛ-51Ф1 разработан с учетом новых требований к военной авиации:

тяга: в сухом режиме – 11 000 кгс, с форсажной камерой – до 18 000 кгс;

легкость конструкции: удельный вес – 0,078, масса – 1 400 кг;

эффективность: трехступенчатый вентилятор, пятиступенчатый компрессор высокого давления, одноступенчатые турбины низкого и высокого давления.

Технологическая гонка

Авторы материала отметили, что Россия и США развивают схожие подходы к интеграции БПЛА с пилотируемыми самолетами. Российская система С-70 "Охотник" и Су-57 конкурирует с американской программой NGAD, которая включает беспилотники Loyal Wingman. Обе программы нацелены на использование синергии между платформами для обеспечения доминирования в воздухе.

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Напомним, по информации ГУР Минобороны, в результате исследований обломков российского беспилотника С-70 выяснилось, что в его конструкции содержатся множество компонентов производства США и стран Европейского Союза.