Десятки деталей из США и ЕС: в ГУР разобрали тяжелый российский БПЛА С-70 "Охотник"

Специалисты выявили в российском беспилотнике 30 западных компонентов, в частности от компаний из США, Германии и Швейцарии.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) провели экспертизу сбитого российского беспилотника С-70 "Охотник", выявив множество компонентов производства США и стран Европейского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе разведывательного ведомства.

Специалисты изучили "Охотник", перехваченный 5 октября 2024 года вблизи Константиновки Донецкой области. Этот БПЛА является носителем авиабомб УМПБ Д-30, которыми россияне разрушают гражданскую инфраструктуру Украины. Стоит один такой аппарат около 15 миллионов долларов.

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Анализ "начинки" С-70 показал, что страна-агрессор продолжает получать западную микроэлектронику и прочие технологические компоненты в обход санкций. В частности, были выявлены продукты от компаний Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Германия) и STMicroelectronics (Швейцария).

Список компонентов опубликован на ведомственном портале War&Sanctions. В общей сложности речь идет о 30 наименованиях, в частности, микросхемах, микропроцессорах, транзисторах, контроллерах и тому подобное.

Напомним, в небе над Константиновкой Донецкой области 5 октября был зафиксирован воздушный бой, в результате которого был сбит российский летательный аппарат. Изначально предполагалось, что речь идет о штурмовике Су-25 или же бомбардировщике Су-34. Однако некоторые эксперты заявили о поражении российского реактивного беспилотника С-70 "Охотник".

Также сообщалось, что российские военные, вероятно, применяли тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" для обстрела украинских территорий, в частности по наземным целям. Об этом свидетельствуют снимки обломков сбитого БПЛА.