РФ привлекала сбитый тяжелый дрон С-70 "Охотник" к бомбардировкам: детали (фото)

На месте падения тяжелого БпЛА С-70 "Охотник", сбитого россиянами, были найдены фрагменты российской авиационной бомбы УМПБ Д-30. Это может свидетельствовать, что ВС РФ могли использовать беспилотник для ударов по Украине, в частности по наземным целям.

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Российские военные, вероятно, применяли ранее потерянный тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" для обстрела украинских территорий, в частности по наземным целям. Об этом свидетельствуют снимки обломков сбитого БпЛА, опубликованные фотографом Пьером Кроммом, сообщает "Милитарный".

Медиа указывает, что на месте падения российского беспилотного самолета были найдены фрагменты корректируемой авиационной бомбы УМПБ Д-30, которая является авиационным боеприпасом, разработанный на базе 250-килограммовой ФАБ-250. Этот боеприпас имеет систему наведения по спутниковым координатам, а его максимальная дальность полета, по некоторым данным, может составлять от 50 до 90 км.

Обломки БпЛА С-70 "Охотник" и авиабомбы УМПБ Д-30 (фото: mil.in.ua)

Согласно данным OSINT-проекта"КиберБорошно", БпЛА разбился в 15-20 км от линии фронта в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области.

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По мнению СМИ, именно потеря управления бортом могла быть вероятной причиной такого близкого расположения к украинскому городу в Донецкой области. После невозможности вернуть контроль над БпЛА, он был уничтожен российским истребителем, чтобы аппарат не попал в руки специалистов Сил обороны.

Медиа уточняет, что беспилотник С-70 "Охотник" имеет вес до 20 т, может снаряжаться ракетным и бомбовым вооружением весом до 2,8 т в специальных внутренних отсеках, расположенных внутри фюзеляжа. Точное количество, а также тип пилонов остаются неизвестными, но из известных кадров испытаний становится понятно, что этот БпЛА может нести на себе боеприпасы весом до 500 кг.

Потеря РФ тяжелого беспилотника С-70 "Охотник": что известно

Напомним, 5 октября в районе Часового Яра сбили цель, которую сначала считали боевым самолетом. Обломки упали на жилую застройку в Константиновке. Российские источники передавали, что "приземление" объекта произошло в результате "дружественного огня".

6 октября Forbes написал новые детали, как ВС РФ сбили собственный редкий БпЛА "Охотник". Медиа расписывает, какие именно функции на самом деле выполняет С-70 в украинском небе и что делает его уязвимым.

9 июля портал Army Recognition сообщил, что РФ планирует начать серийное производство БПЛА С-70 "Охотник". По данным экспертов, полное развертывание этих беспилотников было запланировано на 2024 год, однако текущая геополитическая ситуация и санкции могут повлиять на темпы и масштабы их ввода в эксплуатацию.