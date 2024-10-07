РФ залучала збитий важкий дрон С-70 "Охотник" до бомбардувань: деталі (фото)

На місці падіння важкого БпЛА С-70 "Охотник", збитого росіянами, були знайдені фрагменти російської авіаційної бомби УМПБ Д-30. Це може свідчити, що ЗС РФ могли використовувати безпілотник для ударів по Україні, зокрема по наземних цілях.

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Російські військові, ймовірно, застосовували раніше втрачений важкий безпілотник С-70 "Охотник" для обстрілу українських територій, зокрема по наземних цілях. Про це свідчать знімки уламків збитого БпЛА, опубліковані фотографом П'єром Кроммом, повідомляє "Мілітарний".

Медіа вказує, що на місці падіння російського безпілотного літака були знайдені фрагменти коригованої авіаційної бомби УМПБ Д-30, яка є авіаційним боєприпасом, розроблений на базі 250-кілограмової ФАБ-250. Цей боєприпас має систему наведення за супутниковими координатами, а його максимальна дальність польоту, за деякими даними, може становити від 50 до 90 км.

Уламки БпЛА С-70 "Охотник" та авіабомби УМПБ Д-30 (фото: mil.in.ua)

Згідно з даними OSINT-проєкту "КіберБорошно", БпЛА розбився за 15-20 км від лінії фронту в місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

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На думку ЗМІ, саме втрата управління бортом могла бути ймовірною причиною такого близького розташування до українського міста на Донеччині. Після неможливості повернути контроль над БпЛА, він був знищений російським винищувачем, аби апарат не потрапив до рук фахівців Сил оборони.

Медіа уточнює, що безпілотник С-70 "Охотник" має вагу до 20 т, може споряджатися ракетним та бомбовим озброєнням вагою до 2,8 т у спеціальних внутрішніх відсіках, що розташовані всередині фюзеляжу. Точна кількість, а також тип пілонів залишаються невідомими, та відомих з кадрів випробувань стає зрозуміло, що цей БпЛА може нести на собі боєприпаси вагою до 500 кг.

Втрата РФ важкого безпілотника С-70 "Охотник": що відомо

Нагадаємо, 5 жовтня в районі Часового Яру збили ціль, яку спочатку вважали бойовим літаком. Уламки впали на житлову забудову у Костянтинівці. Російські джерела передавали, що "приземлення" об’єкта відбулося внаслідок "дружнього вогню".

6 жовтня Forbes написав нові деталі, як ЗС РФ збили власний рідкісний БпЛА "Охотник". Медіа розписує, які саме функції насправді виконує С-70 в українському небі та що робить його вразливим.

9 липня портал Army Recognition повідомив, що РФ планує розпочати серійне виробництво БПЛА С-70 "Охотник". За даними експертів, повне розгортання цих безпілотників було заплановане на 2024 рік, проте поточна геополітична ситуація і санкції можуть вплинути на темпи та масштаби їх введення в експлуатацію.