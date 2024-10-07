ЗС РФ збили власний рідкісний БПЛА "Охотник": це викрило його "ахіллесову п'яту", — Forbes

Російський винищувач атакував безпілотник в районі Часового Яру, його уламки "посипались" на Костянтинівку. Цей випадок показав, які функції насправді виконує С-70 в українському небі та що робить його вразливим.

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Над Україною збили російський безпілотник-невидимку С-70 "Охотник". Удару завдали самі ж окупанти. Деталями 6 жовтня поділились у Forbes.

Що сталось?

Ймовірно, російський винищувач збив рідкісний БПЛА С-70 "Охотник" після того, як він вийшов з ладу в районі Часового Яру на Донеччині.

"Уламки посипалися на сусідню Костянтинівку. Зображення з місця катастрофи дають спокусливий натяк на те, що робив дозвуковий С-70 із розмахом крил 65 футів (майже 20 метрів — ред.) над східною лінією фронту", — зауважили у виданні.

Серед обгорілих частин знайшлися очевидні компоненти високоточної керованої бомби УМПБ Д-30СН. Це доводить, що в момент удару "Охотник" здійснював бомбардування.

У російських джерелах припустили, що С-70 в небі над Україною — не рідкість. Нібито РФ почала масово використовувати рідкісні дрони в зоні бойових дій.

Завдання С-70 "Охотник"

Перший політ безпілотника "Охотник" відбувся у 2019 році, а через два роки він вперше скинув бомбу. Спочатку виробник побудував лише два прототипи. Не виключено, що в арсеналі ЗС РФ було лише два С-70, і один з них збили. За більш оптимістичним для ворога сценарієм їх було три — два прототипи та перший екземпляр із початкової серійної партії.

Очевидно, що Росія прагне розгорнути новий БПЛА як бомбардувальник, який запускатиме керовані авіабомби з точним наведенням на Сили оборони й цивільних. Нині за це відповідальні приблизно 100 бомбардувальників Су-34, які щомісяця скидають приблизно 3000 бомб.

С-70 "Охотник" скидає бомбу Фото: скриншот

"Але полки Су-34 пройшли важку війну. Українська протиповітряна оборона збила щонайменше 29 двомісних надзвукових бомбардувальників після того, як Росія розширила війну проти України в лютому 2022 року", — підкреслили у статті.

Якщо функцію бомбардування з літаками розділять С-70, це дозволить РФ дати перепочити полкам Су-34 та вберегти життя екіпажам, які важко замінити.

С-70 "Охотник" має слабке місце

Однак, за оцінкою ЗМІ, "Охотник" майже напевно покладається на радіозв’язок з операторами. Вони в момент бомбардування, ймовірно, перебувають на території РФ. Ця супутникова ретрансляція вразлива до потужних радіоперешкод.

Є висока ймовірність, що ЗС РФ збили власний "Охотник" після того, як рідкісний безпілотник втратив зв’язок з операторами.

Фото дрона С-70 "Охотник" Фото: Скриншот

"Зловмисний безпілотний літальний апарат може впасти майже неушкодженим у тилу ворога, фактично передаючи свої технологічні секрети розвідувальним службам іншої сторони. Росіяни, ймовірно, сподівалися, що, збивши безпілотник, зроблять його недосяжним для іноземних аналітиків. Їм, звичайно, не вдалося", — пояснили у виданні.

На землю впало достатньо неушкоджених деталей, щоб експерти ідентифікували і сам БПЛА, і керовану бомбу.

Нагадаємо, 5 жовтня в районі Часового Яру збили цілю, яку спочатку вважали бойовим літаком. Уламки впали на житлову забудову у Костянтинівці. Російські джерела передавали, що "приземлення" об’єкта відбулося внаслідок дружнього вогню.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що був збитий безпілотник С-70 "Охотник". Експерт Ігаль Левін припустив, що удар завдав російський винищувач Су-57, а причиною стала втрата управління.