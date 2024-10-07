ВС РФ сбили собственный редкий БПЛА "Охотник": это разоблачило его "ахиллесову пяту", — Forbes

Российский истребитель атаковал беспилотник в районе Часового Яра, его обломки "посыпались" на Константиновку. Этот случай показал, какие функции на самом деле выполняет С-70 в украинском небе и что делает его уязвимым.

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Над Украиной сбили российский беспилотник-невидимку С-70 "Охотник". Удар нанесли сами же оккупанты. Деталями 6 октября поделились в Forbes.

Что случилось?

Вероятно, российский истребитель сбил редкий БПЛА С-70 "Охотник" после того, как он вышел из строя в районе Часового Яра в Донецкой области.

"Обломки посыпались на соседнюю Константиновку. Изображения с места катастрофы дают соблазнительный намек на то, что делал дозвуковой С-70 с размахом крыльев 65 футов (почти 20 метров — ред.) над восточной линией фронта", — отметили в издании.

Среди обгоревших частей нашлись очевидные компоненты высокоточной управляемой бомбы УМПБ Д-30СН. Это доказывает, что в момент удара "Охотник" осуществлял бомбардировку.

В российских источниках предположили, что С-70 в небе над Украиной — не редкость. Якобы РФ начала массово использовать редкие дроны в зоне боевых действий.

Задание С-70 "Охотник"

Первый полет беспилотника "Охотник" состоялся в 2019 году, а через два года он впервые сбросил бомбу. Изначально производитель построил только два прототипа. Не исключено, что в арсенале ВС РФ было всего два С-70, и один из них сбили. По более оптимистичному для врага сценарию их было три — два прототипа и первый экземпляр из начальной серийной партии.

Очевидно, что Россия стремится развернуть новый БПЛА как бомбардировщик, который будет запускать управляемые авиабомбы с точным наведением на Силы обороны и гражданских. Сейчас за это ответственны примерно 100 бомбардировщиков Су-34, которые ежемесячно сбрасывают примерно 3000 бомб.

С-70 "Охотник" сбрасывает бомбу Фото: скриншот

"Но полки Су-34 прошли тяжелую войну. Украинская противовоздушная оборона сбила по меньшей мере 29 двухместных сверхзвуковых бомбардировщиков после того, как Россия расширила войну против Украины в феврале 2022 года", — подчеркнули в статье.

Если функцию бомбардировки с самолетами разделят С-70, это позволит РФ дать передохнуть полкам Су-34 и уберечь жизни экипажам, которые трудно заменить.

С-70 "Охотник" имеет слабое место

Однако, по оценке СМИ, "Охотник" почти наверняка полагается на радиосвязь с операторами. Они в момент бомбардировки, вероятно, находятся на территории РФ. Эта спутниковая ретрансляция уязвима к мощным радиопомехам.

Есть высокая вероятность, что ВС РФ сбили собственный "Охотник" после того, как редкий беспилотник потерял связь с операторами.

Фото дрона С-70 "Охотник" Фото: Скриншот

"Злонамеренный беспилотный летательный аппарат может упасть почти невредимым в тылу врага, фактически передавая свои технологические секреты разведывательным службам другой стороны. Россияне, вероятно, надеялись, что, сбив беспилотник, сделают его недосягаемым для иностранных аналитиков. Им, конечно, не удалось", — объяснили в издании.

На землю упало достаточно неповрежденных деталей, чтобы эксперты идентифицировали и сам БПЛА, и управляемую бомбу.

Напомним, 5 октября в районе Часового Яра сбили цель, которую сначала считали боевым самолетом. Обломки упали на жилую застройку в Константиновке. Российские источники передавали, что "приземление" объекта произошло в результате дружественного огня.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что был сбит беспилотник С-70 "Охотник". Эксперт Игаль Левин предположил, что удар нанес российский истребитель Су-57, а причиной стала потеря управления.