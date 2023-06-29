В России опять скопировали дрон: БПЛА "Охотник" оказался украденным у США RQ-170 (видео)

Самое любопытное, что RQ-170 изначально был скопирован иранцами после того, как они сбили американский беспилотник.

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Оккупационные войска РФ в очередной раз представили дрон в стиле "аналоговнет". "Жертвой" на этот раз стал БПЛА американского производства RQ-170, который в свою очередь еще в 2011 году иранцы сбили над своей территорией и полностью скопировали, пишет Defense Express.

Россияне выдали множество пропагандистских сюжетов со ссылкой на таинственные "турецкие СМИ" о том, как "их дрон" успешно "бьет украинцев" на фронте, и при этом поленились убрать субтитры на фарси, которые сопровождали сюжет иранского ТВ. Сам сюжет появился на местном телевидении еще в 2014 году.

В итоге "отечественный беспилотник" С-70 "Охотник" оказался копией иранского дрона Shahed 171 Simorgh, который, в свою очередь, является полной копией американского RQ-170.

"То, что россияне выдают за свой "аналоговнет" С-70 "Охотник" на самом деле – иранская копия американского "секретного" БПЛА RQ-170, известная как Shahed 171 Simorgh", — обратил внимание в своем telegram-канале аналитик Александр Коваленко.

Пропагандистские СМИ РФ нестыдясь выдают сюжет иранцев за свой "анлоговнет" Фото: Скриншот

Что касается дрона С-70 "Охотник", то впервые российское минобороны озвучило свои планы иметь на вооружении тяжелый ударный БПЛА еще в 2009 году, в то же время контракт на разработку был заключен в 2012 году с компанией "Сухой". В конце концов, в 2019 году "Охотник" совершил свой первый полет, но старт серийного производства в РФ переносили уже как минимум трижды.

Сюжет по иранскому ТВ о Shahed 171 Simorgh, который является копией RQ-170 США

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