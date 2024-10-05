В Украине могли впервые сбить российский БПЛА С-70 "Охотник": что говорят эксперты (видео)

По мнению некоторых обозревателей, реактивный беспилотник был уничтожен российским истребителем Су-57, так как контроль над управлением БПЛА был утерян.

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В небе над Константиновкой Донецкой области 5 октября был зафиксирован воздушный бой, в результате которого был сбит российский летательный аппарат. Изначально предполагалось, что речь идет о штурмовике Су-25 или же бомбардировщике Су-34. Однако некоторые эксперты говорят о поражении российского реактивного беспилотника С-70 "Охотник".

Например, профильный канал monitor, отслеживающий авиацию противника, сначала предоставил обе версии, а затем уточнил, что все же речь идет о поражении российского БПЛА С-70.

"Есть мнение, что это был российский реактивный БПЛА С-70 "Охотник".Такая себе 20-метровая вундервафля. Их должно быть не очень много изготовленных в РФ, но вот на один меньше", — пишут ведущие канала.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также написал об уничтожении "Охотника". По его словам, это был первый сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА С-70.

Офицер Армии обороны Израиля и редактор сайта Фокус Игаль Левин приводит детали инцидента. Он отметил, что вероятно, "Охотник" попал под удар новейшего российского истребителя Су-57.

"Может, была потеря управления, и летчик побоялся, что коварные украинцы уведут тяжеловес к себе домой, и решил самолично прикончить потенциального предателя", — пишет обозреватель.

Любопытно ознакомится с мнением со стороны неприятеля. Так ведущий профильного российского паблика Fighterbomber Илья Туманов написал, что С-70 пыл потерян якобы во время испытаний. А о том, что это был "Охотник", а не боевой самолет, свидетельствует особый окрас летательного аппарата. Теперь же Туманов сокрушается, что украинские специалисты "до винтика разберут" упавший беспилотник и ознакомятся "с его богатым внутренним содержимым".

При этом БПЛА был уничтожен по причине того, что россияне потеряли управление над собственным аппаратом.

С-70 "Охотник": что известно

Созданный ОКБ имени П.О. Сухого, БПЛА С-70 остается объектом повышенного интереса. Несмотря на ограниченные официальные данные, известны его основные параметры: длина — 14 м, размах крыльев — 19 м, взлетная масса — 25 т. Боевая нагрузка варьируется в данных, от 2,8 до 8 тонн, хотя последняя оценка, вероятно, преувеличена.

Наиболее впечатляющие характеристики включают потолок в 18 км и дальность полета около 6000 км. Время автономного полета превышает 24 часа, а максимальная скорость может достигать 1400 км/ч, что выводит "Охотник" на уровень сверхзвуковых аппаратов, уникальных для беспилотников данного типа.

Сравнение с американскими аналогами, такими как Х-47 "Пегас", показывает явное преимущество "Охотника". При схожих размерах, американский БПЛА имеет меньшую скорость — 535 км/ч, дальность — 3900 км и потолок — 12 км. При этом американская программа была закрыта в 2018 году.

Важно

РФ на пороге серийного производства БПЛА С-70 "Охотник": эксперты раскрыли детали

Одним из главных преимуществ российского БПЛА является бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), включающее:

информационно-управляющую систему;

радиолокационный комплекс с системой связи для целеуказания и расширения радиолокационного поля;

систему автоматического управления;

инерциальную спутниковую навигацию с ориентацией по ГЛОНАСС.

Вооружение С-70 включает управляемые ракеты, планирующие бомбы, такие как кассетная бомба "Дрель", и ракеты для воздушного боя, такие как Х-74М2, а также противорадиолокационные ракеты Х-58 для подавления ПВО.

Данный БПЛА работает в связке с Су-57 и способен выполнять как разведывательные миссии, так и наносить удары имеющимся вооружением.

Ранее сообщалось, что российский БПЛА С-70 "Охотник" является копией иранского дрона Shahed 171 Simorgh, который, в свою очередь, является полной копией американского RQ-170.