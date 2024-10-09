Вооружить дроны ракетами и ФАБ-200: нужна ли Украине своя версия российского С-70

Россияне создали дорогой ударный беспилотник для работы в паре с истребителем. Он должен оберегать пилотов, но целесообразность такого подхода на войне в Украине вызывает вопросы.

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В Донецкой области 5 октября при загадочных обстоятельствах был сбит российский беспилотник С-70 "Охотник", разработанный компанией "Сухой" и Российской авиастроительной корпорацией "МиГ", но пока даже не запущенный в серию. Фокус обратил внимание на интересные детали истории и то, как она может послужить на пользу Украине.

Что известно

Как считает Forbes, российский истребитель мог сбить С-70 "Охотник" в районе Часового Яра после того, как последний вышел из строя. В результате обломки БПЛА упали на Константиновку. По одной из версий, экипаж самолета Су-57 атаковал беспилотник, поскольку потерял над ним контроль.

Украинский аэроразведчик из ВСУ Александр Карпюк, известный под псевдонимом Serg Marco, прокомментировал событие на странице в Facebook. По его мнению, "Охотник" является продолжением проекта большого ударного БПЛА Х-45 начала 2000-х от американской компании Boeing. Еще тогда концепцию признали бесперспективной, но Россия продолжает развивать С-70 не как полноценный БПЛА, а как демонстратор технологий. И полет "Охотника" в паре с Су-57 5 октября устроили в первую очередь для пропаганды, так же как печально известное испытание ядерной ракеты "Сармат".

"На следующий день российские СМИ должны были взорваться "первым боевым применением самолета 5 поколения с боевым БПЛА!". Ну, типа, американцы до сих пор тестируют, а мы уже в боевых действиях применяем! Видите, у нас и СУ-57 есть, и С-70 работает, вот вам кадры, вот вам фоточки", — предположил Александр Карпюк.

По информации военного, российский истребитель залетел в зону, не прикрытую средствами ПВО, но попал под влияние систем радиоэлектронной борьбы, которая заглушила канал связи между самолетом и беспилотником, из-за чего последний бесконтрольно полетел в направлении, где Силы обороны могли его таки сбить. Пилот самолета оценил риски и решил не двигаться следом, пытаясь восстановить связь, а сбить непослушный аппарат, чтобы его не захватили.

Ценный трофей: чему С-70 научит Украину

Капитан ВС РФ Илья Туманов в своем блоге Fighterbomber обеспокоился, что украинские специалисты "до винтика разберут" беспилотник и исследуют, из чего он сделан. По информации Forbes, на территории Украины упало достаточно неповрежденных деталей, чтобы эксперты идентифицировали летательный аппарат и его вооружение. Видео с места падения это подтверждают.

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Виктор Локотков, руководитель отдела маркетинга компании Airlogix, которая создает беспилотные авиационные комплексы Gor, считает, что полезнее всего украинцам изъять и изучить систему связи "Охотника". В частности это может подсказать специалистам, как можно его глушить. Во вторую очередь, важно исследовать встроенное программное обеспечение полетного компьютера.

"В принципе надо все просмотреть: систему распознавания свой-чужой, двигатель, полезную нагрузку. Обратить особое внимание на поставщиков из "западного" мира, — добавил он. — Надо всегда быть осторожными с появлением высокотехнологичного вооружения у врага. Но в этом случае угроза незначительна, потому что согласно открытым источникам их осталось две единицы опытных образцов".

Нужны ли Украине собственные "Охотники"?

Александр Карпюк считает довольно бесполезной систему управления С-70 с самолета через радиосвязь. У БПЛА нет автопилота или системы искусственного интеллекта, которая могла бы подстраховать в случае потери контроля со стороны оператора.

"То есть пилоту СУ-57 надо не только заниматься управлением самолета, а еще и этот 20-тонный гроб, как-то надо не потерять в полете. Что довольно странно, если брать применение согласно элементарной логике, потому что БПЛА должен снять часть функций с самолета, а не добавить их самолету своим существованием", — высказался он.

Фокус заинтересовался, может ли Украина сделать подобное, насколько это трудно и целесообразно. Как показывает история полномасштабной войны, Россия хорошо масштабирует свое производство, но ей сложно создать что-то принципиально новое, не копируя зарубежные технологии. Например, она пользуется в основном разведывательными и ударными БпЛА, разработанными еще до начала 2022 года, те же "Орланы", SuperCam, Zala, "Ланцет". Украина имеет в арсенале целый "зоопарк" дронов разных моделей, созданных уже после вторжения. К тому же многие революционные технологии, которые сейчас используются в боях, изначально придумали именно украинцы, а уже потом переняли оккупанты, например, FPV-дроны и "окопную РЭБ" против них. Вероятно, сделать для Сил обороны что-то вроде С-70 для работы в паре с истребителями украинским инженерам тоже под силу.

Беспилотник С-70 Охотник в России Фото: Скриншот

Виктор Локотков утверждает, что "привязать" беспилотник к самолету — это задача среднего уровня сложности. Связь можно реализовать через дополнительный терминал или отдельную систему, в таком случае вообще не будет влияния на средства связи самолета.

Эффективность использования подобных аппаратов вызывает вопросы. Их можно использовать как спутниковую платформу для разведки, атакующую с боевой частью воздух-воздух или воздух-земля, помощник для маневрового ближнего боя. Представитель Airlogix говорит, что целесообразность использования таких БПЛА заключается лишь в том, чтобы не погибали люди. То есть пилот может управлять беспилотным аппаратом на расстоянии, не рискуя жизнью, не залетать в зону работы ПВО, а если враг будет сбивать такие БПЛА, то будет уничтожена только система.

"Здесь есть много "но", и вот здесь важно, как фактически происходит управление такими БПЛА и что для этого нужно. То есть технически это все должны быть алгоритмы и системы. Самый простой способ управления — задается периметр, на каком расстоянии должен быть расположен БПЛА от самолета во время полета. Второй вариант — использовать более сложные алгоритмы маневрирования на случай, если что-то происходит. Может быть и совсем простая система, когда пилот вручную управляет сразу двумя летательными аппаратами: самолетом и беспилотником. Но я думаю, что там происходит все не таким образом, как раз есть автоматический режим полета. В таком случае могут возникать проблемы, то есть когда теряется связь, его подавляет РЭБ, или просто система выходит из строя, как скорее всего произошло с С-70, и оккупантам было лучше его сбить, чем позволить лететь дальше в воздушное пространство Украины, где наши силы РЭБ смогут его посадить на своей территории и детально исследовать", — прокомментировал Виктор Локотков.

Оружие "Охотника": нужно ли дронам Украины

По информации, которую россияне распространяли о С-70, этот БпЛА можно вооружить управляемыми ракетами, планирующими бомбами, такими как кассетная бомба "Дрель", и ракеты для воздушного боя, например Х-74М2, противорадиолокационные ракеты Х-58 для подавления ПВО. На месте падения "Охотника" в Украине нашли фрагменты корректируемой авиационной бомбы УМПБ Д-30, которая является авиационным боеприпасом, разработанным на базе 250-килограммовой ФАБ-250. Этот боеприпас имеет систему наведения по спутниковым координатам, а его максимальная дальность полета, по некоторым данным, может составлять от 50 до 90 км.

Виктор Локотков отметил, что для использования боеприпасов массой в 250 кг нужен БПЛА с соответствующей грузоподъемностью. Очень важно, чтобы двигатель имел достаточную тягу для полета, то есть это должен быть очень большой аппарат с мощной силовой установкой. Это, в первую очередь, должен быть реактивный двигатель, вроде того, которые стоят на истребителях. И снова встает вопрос целесообразности, потому что у российского С-70 получился больше самолетов.

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