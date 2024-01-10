FPV-дроны с машинным зрением: что это за технология, и есть ли такие разработки в Украине

Машинное зрение уменьшает зависимость результатов от навыков оператора, а также может нивелировать роль окопного РЭБ, так как дрон захватит цель и полетит на нее.

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Российские войска начали использовать FPV-дроны с машинным зрением, что выводит их на новый уровень. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на специалиста связи, РЭБ и РЕР Сергея "Флеш" Бескрестнова.

Машинное зрение, если максимально упрощенно, то это алгоритм, который позволяет дрону автоматически держать цель в перекрестье и двигаться в его направлении. Такая технология позволяет решить две основные проблемы:

меньшая зависимость результата применения FPV-дронов от навыков оператора;

окопный РЭБ теряет смысл, так как и без сигнала дрон полетит в выделенный квадрат.

Как пишут в издании, сейчас значительная часть эффектных видео уничтожения российской техники является результатом высокого мастерства оператора. Все это происходит в условиях действия РЭБ врага, задержки и падения качества сигнала. Окопный РЭБ для FPV-дрона будет меньшей угрозой на последних 100 метрах полета. Оператор может вывести дрон-камикадзе на прямую к цели, а дальше надо будет выделить цель и FPV полетит на нее и под действием РЭБ.

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FPV-дроны на войне. Как будет развиваться технология в 2024 году

Технология машинного зрения уже была на гражданских дронах DJI под названием Active Track, но ее вряд ли интегрируют на максимально дешевый FPV-дрон. Также машинное зрение существует на более сложных беспилотниках. Например, на польском дроне-камикадзе Warmate.

Первым о применении FPV-дронов с машинным зрением заявил Сергей "Флеш". ВС РФ начали тестировать дроны с машинным зрением, но разработка на данный момент еще "сырая". Тестирование происходит прямо на фронте.

Есть ли в Украине разработки машинного зрения для FPV-дронов?

В издании отмечают, что в Украине есть такие разработки. Сейчас решение уже существует в виде чипа, который можно установить в любой FPV-дрон. Сейчас разработку будут тестировать в реальных боевых условиях. При этом участник разработки Артем Щербаковский говорит, что когда чип будет готов к серийному производству, его планируется разрешить производить всем компаниям.

Напомним, 9 января СМИ писали, как FPV-дроны с тепловизорами РФ портят жизнь Силам обороны.

Также бригада "Азов" получила 500 новых дронов-камикадзе от благотворителей.