Сожженной техники станет больше: бойцы "Азова" получили 500 новых дронов-камикадзе (фото)

С помощью FPV-дронов бойцы бригады ранее поразили большое количество российской техники: речь шла о ликвидации сразу 14 единиц, включая САУ "МСТА", три танка, автотехнику и бронемобиль, похожий на "З-СТС Ахмат".

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12-я бригада специального назначения "Азов" получила от украинских волонтеров 500 FPV-дронов для применения в зоне боевых действий. Информация об этом появилась на официальной странице БФ "Повернись живим" в Facebook во вторник, 9 января.

Представители фонда отметили, что передали военным беспилотные летательные аппараты по просьбе отечественного производителя "M-TAC". Производственные мощности компании, которая поставляла военным необходимую технику, пострадали после ракетной атаки ВС РФ 2 января. Поэтому создатели техники попросили помочь обеспечить бесперебойную поставку коптеров для бойцов бригады.

"Уже сегодня, внеочередная партия ударных дронов была передана бригаде "Азов" в полном объеме. Поэтому вскоре, количество сожженной вражеской техники увеличится", — написали представители фонда.

Необходимую технику бойцам попросил передать производитель

Они также опубликовали фотографии, сделанные во время передачи дронов украинским воинам.

Украинские воины на фронте получили внеочередную партию коптеров Украинские воины на фронте получили внеочередную партию коптеров

Отметим, что несколько ранее с помощью FPV-дронов бойцы бригады поразили большое количество российской техники: речь шла о ликвидации сразу 14 единиц, включая САУ "МСТА", три танка, большое количество автотехники и бронемобиль, похожий на "З-СТС Ахмат".

Напомним, в начале октября 2023 года ВСУ получили уникальные дроны Autel EVO MAX 4T. Речь идет о дронах, которые помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря искусственному интеллекту.

А в конце июля 2023 года "Армию дронов" Украины пополнили 1700 беспилотников. Они помогли артиллеристам успешно "работать" по вражеским целям.