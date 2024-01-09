Спаленої техніки стане більше: бійці "Азова" отримали 500 нових дронів-камікадзе (фото)

За допомогою FPV-дронів бійці бригади раніше вразили велику кількість російської техніки: йшлося про ліквідацію одразу 14 одиниць, включно з САУ "МСТА", трьома танками, автотехнікою та бронемобілем, схожим на "З-СТС Ахмат".

Related video

12-та бригада спеціального призначення "Азов" отримала від українських волонтерів 500 FPV-дронів для застосування в зоні бойових дій. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці БФ "Повернись живим" у Facebook у вівторок, 9 січня.

Представники фонду зазначили, що передали військовим безпілотні літальні апарати на прохання вітчизняного виробника "M-TAC". Виробничі потужності компанії, яка постачала військовим необхідну техніку, постраждали після ракетної атаки ЗС РФ 2 січня. Тому творці техніки попросили допомогти забезпечити безперебійне постачання коптерів для бійців бригади.

"Уже сьогодні, позачергову партію ударних дронів було передано бригаді "Азов" у повному обсязі. Тож незабаром, кількість спаленої ворожої техніки збільшиться", — написали представники фонду.

Необхідну техніку бійцям попросив передати виробник

Вони також опублікували фотографії, зроблені під час передачі дронів українським воїнам.

Українські воїни на фронті отримали позачергову партію коптерів Українські воїни на фронті отримали позачергову партію коптерів

Зазначимо, що дещо раніше за допомогою FPV-дронів бійці бригади вразили велику кількість російської техніки: йшлося про ліквідацію одразу 14 одиниць, включно з САУ "МСТА", трьома танками, великою кількістю автотехніки та бронемобілем, схожим на "З-СТС Ахмат".

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року ЗСУ отримали унікальні дрони Autel EVO MAX 4T. Йдеться про дрони, які допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти росіян завдяки штучному інтелекту.

А наприкінці липня 2023 року "Армію дронів" України поповнили 1700 безпілотників. Вони допомогли артилеристам успішно "працювати" по ворожих цілях.