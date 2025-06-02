"Атаки Х-101 в количестве 50-80 единиц уже невозможны": реальные последствия операции "Паутина"

Масштабная уникальная спецоперация СБУ привела к уничтожению более трети стратегической авиации России. Этот удар не только изменил стратегический баланс в воздухе, но и серьезно ограничил способность врага наносить массированные ракетные атаки. Фокус выяснил, каким может быть ответ РФ на украинскую "Паутину".

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Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк объявил о результатах масштабной спецоперации "Паутина". По его словам, в результате этой операции был поражен 41 самолет стратегической авиации России, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Это составляет примерно 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость уничтоженной авиации превышает 7 миллиардов долларов.

Операции "Паутина": реальные последствия

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", Александра Коваленко, эта тайная операция является уникальной и самой масштабной в современной военной практике не только Украины, но и мира. Ее уникальность заключается в том, что впервые в истории была осуществлена атака на стратегическую авиацию ядерной державы, которая является частью ядерной триады. В частности, Коваленко отмечает, что Россия не имеет возможности восстанавливать потери таких самолетов, как Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, поскольку их производство для нее недоступно.

Особое внимание эксперт уделяет уничтожению самолетов А-50, которые отвечают за дальнюю радиолокационную разведку. После уничтожения двух А-50 в январе и феврале 2024 года Россия имела только три полноценно боеспособных самолета этого типа. В результате операции "Паутина" Россия останется с одним функциональным самолетом.

"Это говорит о том, что Россия в вопросах дальней радиолокационной разведки и наблюдения почти полностью ослеплена. Такой результат существенно ослабляет возможности РФ в ведении войны, ведь потеря этих самолетов не только ограничивает ее разведывательные возможности, но и создает стратегический вакуум в воздушном пространстве", — говорит Фокусу эксперт.

По его мнению, операция "Паутина" является уникальной еще и потому, что ее эффективность в соотношении "цена-качество" не имеет аналогов в мире. В частности дроны, стоимостью 1-2 млн долларов уничтожили самолетов на 3-7 млрд долларов. Это касается не только уничтожения техники, но и организации операции, которая требовала тщательной подготовки и координации. По его словам, это достижение можно считать историческим для практики спецслужб.

Ответ России на операцию "Паутина": какой будет реакция

Относительно возможной реакции России, Александр Коваленко предполагает, что она будет пытаться демонстрировать, что ее авиация остается боеспособной. Однако из-за значительных потерь российское военное командование вынуждено будет перегружать имеющиеся самолеты, что приведет к более быстрому износу их ресурса. Это может закончиться даже какой-то аварией на этих самолетах уже без участия Украины в воздушном пространстве Российской Федерации.

Он предупреждает о возможности использования Россией так называемых ракет "Орешник" — дорогих, но менее эффективных средств по сравнению с ракетами "Искандер". Например, суммарная мощность боевых блоков "Орешника" составляет примерно 750 кг взрывчатого вещества, что равно двум "Искандерам" (по 500 кг каждый), но себестоимость "Орешника" достигает 80 млн долларов, тогда как один "Искандер" стоит 1,5-2 млн долларов. Это делает российский ответ, если он будет, экономически невыгодным и менее разрушительным.

Операция "Паутина", по оценке военного эксперта Романа Свитана, нанесла удар прежде всего по стратегической авиации России, но не повлияла на ее возможности использовать ракеты средней и малой дальности. Он подчеркивает, что удар был направлен на стратегические самолеты и ракеты большой дальности, тогда как Россия все еще имеет значительный арсенал ракет меньшей дальности, таких как "Искандеры" или "Калибры", которые она может активно применять.

Свитан предполагает, что Россия может использовать свои атаки не как прямой ответ на операцию "Паутина", а как инструмент давления в политических переговорах. По его словам, возможная атака будет скорее террористической, чем чисто военной, и связана с переговорами о капитуляции Украины, которые сейчас проходят в Стамбуле. Эксперт объясняет, что Россия часто прибегает к террористическим атакам, когда выдвигает ультиматумы. Такие действия, по его мнению, направлены на нанесение серьезного удара Украине в контексте политического давления, а не только военных целей.

Эксперт также отмечает, что современная война между Украиной и Россией является плановой и постоянной, и ее ход определяется стратегическими задачами обеих сторон. По его словам, тактические задачи, такие как быстрый ответ на конкретный удар, не имеют смысла в условиях долгосрочного конфликта, ведь стороны сосредоточены на более широкой стратегии. Поэтому Россия вряд ли поспешит с тактическим возмездием, а ее действия будут связаны с политическими целями.

Роман Свитан прогнозирует, что в ближайшее время следует ожидать ракетной атаки, которая будет иметь террористический характер. Она может включать использование "Искандеров", "Калибров" и ограниченное количество ракет воздушного базирования, таких как Х-55.

Уменьшатся ли ракетные атаки на города Украины после операции "Паутина"

Александр Коваленко отмечает, что Россия сталкивается с проблемами в масштабировании производства авиационных ракет, что заставляет ее экспериментировать с более дешевыми альтернативами, такими как дроны "Бандероль" или "Дань-М". В то же время потеря боеспособных самолетов, таких как Ту-95, ограничивает возможности России. Например, сейчас четыре Ту-95 могут нести только восемь ракет вместо потенциальных 32 из-за износа планеров, двигателей и других систем.

В общем, операция "Паутина", по мнению военного обозревателя, существенно снизила авиационные возможности России.

"Общее количество использования ракет и самолетов во время ракетных ударов по территории Украины она значительно уменьшает. Массированные ракетные удары с использованием ракет Х-101 в количестве 50-80 единиц уже невозможны из-за ограниченного количества боеспособных самолетов. Таким образом, операция не только нанесла материальный ущерб, но и изменила стратегический баланс, ослабив Россию в ее способности вести агрессивную войну против Украины. Россия не способна адекватно ответить на этот удар, ведь ее ресурсы уже значительно истощены", — эксперт.

Напомним, что в течение трех ночей подряд с 24 по 26 мая Россия осуществила масштабные воздушные атаки на Украину, нанося удары баллистическими ракетами и беспилотниками. Несмотря на временное "затишье" в обстрелах, эксперты предупреждают о возможности новых массированных ударов уже в ближайшее время.