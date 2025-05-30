Новый обстрел на следующей неделе: повторится ли массированный удар по Украине в ближайшее время

В течение трех ночей подряд с 24 по 26 мая Россия осуществила масштабные воздушные атаки на Украину, нанося удары баллистическими ракетами и беспилотниками. Несмотря на временное "затишье" в обстрелах, эксперты предупреждают о возможности новых массированных ударов уже в ближайшее время.

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Начиная с 24 мая и еще две ночи подряд Россия осуществила ряд масштабных воздушных атак на Украину, применяя баллистические ракеты и ударные беспилотники.

В ночь на 24 мая РФ выпустила 14 баллистических ракет типа "Искандер-М" и около 250 ударных беспилотников Shahed. Атака была направлена на Киев и его окрестности, в частности Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Днепровский и Оболонский районы. В результате обстрела погибли 13 человек, еще 56 получили ранения. В столице повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура.

Следующей ночью, 25 мая, российские войска вновь осуществили массированный комбинированный удар по Украине, использовав 367 средств воздушного нападения, из которых 9 баллистических ракет "Искандер" и KN-23. В Киеве пострадали 9 человек, в Киевской области — 4 погибших и 16 раненых, в Николаеве в результате атаки погиб 77-летний мужчина, есть раненые. Повреждены дома и инфраструктура.

В ночь на 26 мая Россия осуществила крупнейшую за всю войну воздушную атаку, выпустив 355 беспилотников Shahed и 9 крылатых ракет Х-101. Атака охватила все регионы Украины, в частности Черниговскую, Хмельницкую, Харьковскую, Одесскую области и столицу Киев. В результате обстрела погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Силы ПВО уничтожили 288 дронов и 9 ракет, однако некоторые из них достигли своих целей, вызвав разрушения и пожары в разных регионах.

Однако, последние дни РФ находится в определенном состоянии "тишины" не применяя "Шахеды" и ракеты для обстрелов по Украине. Фокус выяснил, является ли это "затишье" подготовкой к очередному массированному обстрелу и когда он может произойти.

Новый массированный удар по Украине: когда это может произойти

По мнению военного эксперта Олега Жданова вероятнее всего массированные удары будут продолжаться. Эта, так сказать "тишина" по атакам, не столько связана с новым раундом мирных переговоров, которые должны состояться 2 июня, сколько с тем, что РФ вновь готовится к масштабной атаке.

"После удачных ударов наших дронов по аэродрому Энгельс россияне израсходовали значительную часть ракет, но уже получили новые крупные партии — семь рейсов Ил-76 с ракетами. Это означает, что новые массированные налеты вполне вероятны в ближайшее время", — говорит Фокусу Жданов.

По словам эксперта переговоры, скорее всего, будут техническими, и большого прорыва пока не предвидится. Россия не готова к компромиссам, ведь ее цель — уничтожение Украины как независимого государства. Пока российская армия не понесет значительные потери и не начнет отступать, Путин не будет иметь стимула идти на уступки.

"Поэтому пока Украина будет сталкиваться с новыми обстрелами и атаками. Европа и США это понимают, но определенные политические силы, в частности Дональд Трамп, который имеет пророссийские взгляды, тормозят более решительные действия", — продолжает эксперт.

По оценкам Жданова вероятнее всего следующий массированный удар по Украине может состояться уже через неделю — примерно 6-8 июня.

Обстрел раз в месяц: ударит ли Россия по Украине 24 июня

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака нельзя утверждать, что у РФ осталось ракет всего на два-три массированные обстрелы — это не верная оценка. Однако давать пока прогнозы по следующим атакам — сложно из-за засекреченных данных вооружения.

"Мы не знаем точно, сколько ракет они могут сейчас производить, все ли у них есть в наличии, или может не хватает каких-то комплектующих. Возможно, все детали уже лежат на складах, но они ждут, пока из Китая приедет последняя запчасть. Поэтому сложно спрогнозировать. Но пока их системность — примерно раз в месяц осуществлять массированные обстрелы. Перед 24 мая, Россия нанесла масштабный удар 24 апреля, так что можно предположить, что следующий такой удар будет 24 июня, однако прогнозировать все равно сложно", — говорит Фокусу Ступак.

По словам эксперта оценить количество ракет в ВС РФ сложно потому что нет точных данных сколько именно прибыло на аэродром вооружения. Одна ракета может весить около тонны, и самолет может поднять 10 штук, но не факт, что каждый самолет перевозит столько, возможно, только 3 ракеты, а остальные — неисправные или просто пустые контейнеры.

"Даже министр обороны РФ не имеет единой мастер-презентации с точными цифрами. Вся информация — это тайна, ведется в бумажных журналах и реестрах, обобщается очень осторожно, чтобы никто не узнал", — говорит Ступак.

Поэтому, по мнению эксперта, Россия имеет определенный ресурс для повторного массированного обстрела Украины, однако какой это именно ресурс и когда враг им воспользуется сложно спрогнозировать. Хотя пока прослеживается определенная система — раз в месяц.

Напомним, Северная Корея передала России около 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов для РСЗО, более 100 баллистических ракет, более 200 единиц тяжелой артиллерии, а также противотанковые управляемые ракеты и реактивные боеприпасы.

Также Фокус писал, что 26 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил о масштабных поставках вооружений из КНДР в Россию. Речь идет примерно о шести миллионах артиллерийских снарядов, а также около 120 самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан" и 120 реактивных систем залпового огня M1991.