Чего хочет Путин от Украины: какие новые требования будут в "меморандуме о мире"

В понедельник, 2 июня в Стамбуле может состояться очередной раунд прямых переговоров украинской и российской делегаций во главе с главой МОУ Рустемом Умеровым и помощником Путина Владимиром Мединским соответственно. Какие вопросы будут вынесены для обсуждения и насколько реалистична их практическая реализация, выяснял Фокус.

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В среду, 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня и уже там представит свою позицию по "прекращению огня". В заявлении главы росМИД говорится о том, что российская сторона разработала меморандум с "позицией по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

Между тем украинская сторона требует от России передать подготовленный ею меморандум, не дожидаясь очной встречи 2 июня. В частности, глава украинской делегации на переговорах с РФ, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев уже передал российской стороне свою позицию по прекращению огня в продолжение встречи в Стамбуле. Указав на то, что Москва обещала передать свой меморандум сразу после завершения обмена пленных в формате "1000 на 1000".

Какие три новых требования в мирном процессе выдвинул Путин

Агентство Reuters рассказало об обновленных требованиях Кремля относительно мирных переговоров. По словам трех российских источников агентства, Москва хочет получить "письменную гарантию" от западных государств о не расширении НАТО на восток, то есть официальный отказ от вступления в Альянс Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских республик. Кроме этого, в обновленном шорт-листе требований РФ якобы значится частичное снятие западных санкций с России, решение вопроса о замороженных российских суверенных активах на Западе и гарантии защиты для русскоязычного населения Украины.

Неназванные собеседники Reuters уверяют, что Путин сейчас готов заключить мирное соглашение, "но не любой ценой". "Если Путин поймет, что не в состоянии достичь мирного соглашения на своих условиях, то попытается показать Украине и Европе военным способом, что завтрашний мир будет еще больнее. Путин считает, что РФ может воевать годами даже в условиях санкций, и если бы он увидел тактическую возможность на поле боя, он вторгся бы еще глубже в Украину", — цитирует агентство свои источники, которые также констатировали, что глава Кремля сейчас менее склонен идти на компромисс по вопросу территорий и хочет взять под контроль четыре области Украины.

Какое из трех новых требований Кремля и почему имеет перспективы для реализации

Комментируя Фокусу новые вероятные требования РФ, политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко подчеркнул: "Если говорить о евроатлантическом альянсе, то что означает "письменное обязательство" по остановке расширения НАТО? В Альянсе есть четко установленная политика открытых дверей, согласно которой еще в 2008 году Украине и Грузии пообещали будущее членство. Но, если, например, даже предположить, что Трамп сейчас выдаст заявление о том, что Украина, Грузия, Молдова и другие страны никогда не будут в НАТО, придет следующий президент и скажет, что эту гарантию давал Трамп, а не Соединенные Штаты. Такую же самую линию, кстати, Трамп проводит сейчас в отношении политики Байдена, Обамы, Картера и многих других предыдущих руководителей Белого дома".

Отметив, что партнеры Украины прямо заявляют о том, что кейс НАТО не на столе мирных переговоров, эксперт констатировал: "Эти сигналы можно трактовать, как нежелание форсировать тему Альянса. Наряду с тем, не следует забывать и о том, что, находясь недавно в Одессе, генсек НАТО Марк Рютте прямо сказал, что решение вашингтонского саммита НАТО прошлого года относительно будущего Украины в Альянсе остается в силе. Поэтому, по моему мнению, в контексте нового раунда мирных переговоров в Стамбуле мы можем услышать по этому пункту какие-то декларативные заявления отдельных западных стран по этому поводу, но это вовсе не будет означать, что Запад примет какие-то концептуальные решения, которые запретят будущее присоединение Украины или других членов бывшего СССР".

В общем, в вопросе нейтралитета Украины политолог не видит возможностей для компромисса, потому что этот вопрос закреплен на конституционном уровне и "никто точно не пойдет на ограничение суверенитета". "Учитывая то, что в 2014 году Россия аннексировала Крым и разожгла Донбасс, когда у нас на законодательном уровне был закреплен внеблоковый статус, Украина не вернется к тем параметрам", — акцентировал эксперт.

Анализируя финансово-экономическую компоненту новых условий РФ, Игорь Чаленко отметил: "Здесь, похоже, речь идет о разблокировании и возвращении контроля над активами России и то, что РФ этот вопрос актуализирует, является свидетельством весомости данного инструмента в плане эффективного давления на Кремль. Но с этих активов не будет снят арест по одной простой причине: под эти средства уже сейчас очень много подвязано будущих выплат для Украины, которые касаются, к примеру, 50-ти миллиардного кредита со стороны стран G7. Обеспечение этого кредита идет как раз за счет доходов с российских обездвиженных активов".

Что же касается третьего пункта из перечня новых вероятных требований России, который касается защиты в Украине русскоязычного населения, то политолог отметил следующее: "Статья о русском языке остается в нашей Конституции и никто ее оттуда не вычленяет. У нас есть закон об обеспечении деятельности государственного языка, но россияне почему-то считают, что это является дискриминацией русскоязычного населения. Это не так. Но если все же говорить о возможном компромиссе, то я вижу его в возможности принятия отдельного закона о языках национальных сообществ, который конкретизирует статью 10 Конституции Украины. Не исключено, что во время новых переговорных раундов будут иметь место определенные сдвиги и по части РПЦ. То есть, если РФ перестанет быть страной агрессором, то логично, что законодательные ограничения в отношении РПЦ, точнее УПЦ МП, не будут иметь смысла".

Игорь Чаленко также указывает на то, что в контексте мирных переговоров Киева и Москвы руководитель российской делегации Мединский упоминал также о безъядерном статусе Украины. "Мы и без того имеем безъядерный статус и у нас, кстати, 2 июня — как раз в день вероятного второго переговорного раунда в Стамбуле, будет 29 годовщина с момента полного лишения всего ядерного оружия. Очень символично, но на самом деле здесь не вокруг чего искать компромисс, потому что все уже и так закреплено на законодательном уровне", — заключает эксперт.

Какие еще дополнительные условия в рамках мирных переговоров будет продавливать Кремль

На тему безъядерного статуса обращает также внимание и политолог Игорь Рейтерович. "Хотя тот же Мединский и другие представители РФ, систематически качают тему безъядерного статуса Украины, здесь все вполне очевидно: официальный Киев является подписантом ряда тематических договоров, которые мы не нарушали. Поэтому я считаю, что это направление россияне используют, руководствуясь соображениями о дополнительном очковтирательство наших союзников, в частности господина Трампа", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Относительно нейтрального статуса Украины, политолог отметил: "В части НАТО ни о каких компромиссах не может идти речь, поскольку Альянс априори не может дать письменную гарантию непринятия в свой состав каких-то стран. Это просто будет означать, что НАТО, не начиная войну с Россией, эту войну проиграло. Право вето на прием не может относиться к стране, которая не является членом НАТО и поэтому это условие, если оно действительно будет фигурировать в Стамбуле, является откровенной провокацией и желанием РФ унизить НАТО, показав взамен Путина, как человека, который воевал не против Украины, а против всего Североатлантического блока".

Полное отсутствие "окна" для компромисса констатирует политолог и в части языкового вопроса. "По поводу защиты прав русскоязычного населения Украины, можно сказать, что это абсолютно нереальная история. Я, например, не представляю себе того, как наша власть может пойти даже на обсуждение подобного кейса, поскольку это — исключительно внутренний вопрос, который касается непосредственно Конституции Украины и других законов, регулирующих употребление того или иного языка на территории нашего государства. Поэтому какие-то дополнительные требования со стороны страны, которая является агрессором, абсолютно неприемлемы. Я считаю, что в этом вопросе пространства для компромиссов нет от слова вообще", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Зато в части санкций и активов, наоборот, считает эксперт, консенсусы вполне возможны: "С большой вероятностью часть санкций точно будет снята с РФ, если она все же пойдет на перемирие, а впоследствии и на завершение войны. Это объективный процесс и вопрос здесь заключается в том, как быстро это произойдет и каких конкретно санкций будет касаться. А по активам компромисс возможен в том плане, что Россия вроде бы не против того, чтобы эти активы были использованы на восстановление Украины. Конечно, РФ не подаст это, как репарации или уплату за убытки — россияне придумают какой-то эвфемизм, но в любом случае компромисс здесь действительно выглядит возможным. В общем, из трех пунктов, о которых сообщило Reuters, только этот один имеет перспективы для обсуждений. Остальные же внесены РФ либо с целью сорвать переговоры, обвинив в этом Украину и Запад, либо ввиду желания завышения ставок для дальнейшей возможности выторговывать себе преференции в каких-то других моментах".

Игорь Рейтерович также предположил, что в мирном меморандуме РФ наверняка будет фигурировать вопрос функционирования в Украине так называемой поместной церкви. Кроме того, эксперт не исключает, что во время новых переговорных раундов в Стамбуле российская делегация во главе с помощником Путина Мединским будет лоббировать возобновление деятельности в Украине политических сил и общественных объединений, которые либо аффилированы с РФ, либо просто выступают с пророссийской риторикой. В качестве наглядного примера политолог привел пока запрещенную в Украине де-юре Оппозиционную платформу за жизнь (ОПЗЖ).

Между тем пресс-секретарь Путина Песков отказался комментировать, какие именно условия для прекращения огня Москва будет выдвигать в своем проекте меморандума. "Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию в Украине, переговоры должны проходить в непубличном режиме", — акцентировал спикер Кремля во время специального брифинга 29 мая. Он также назвал "неконструктивным" требование Украины немедленно передать меморандум.