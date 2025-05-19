Оккупация 4 областей: насколько реальны планы Путина по захвату новой территории Украины

Владимир Путин уверен, что российская армия сможет захватить четыре области Украины до конца года. Фокус разбирался, действительно ли способна Россия на полную оккупацию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Спойлер: нет.

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Президент России Владимир Путин не стремится к провалу переговоров с США по войне в Украине, но при этом не демонстрирует готовности к прекращению боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Путин убежден, что российская армия сможет до конца года прорвать украинскую оборону и установить контроль над четырьмя регионами. Пока нет признаков того, что Путин готов остановить боевые действия, поскольку российские войска медленно, но продвигаются на фронте.

Фокус вместе с военными экспертами разбирал, есть ли у врага определенный ресурс и потенциал для захвата украинских территорий.

Сможет ли Россия полностью захватить 4 области Украины до конца 2025 года

При нынешних темпах продвижения российской армии эти планы нереалистичны, считает военный эксперт Олег Жданов. Он напоминает, что по оценкам Института изучения войны и некоторых западных аналитических центров, чтобы достичь поставленных целей — полностью захватить 4 области — ВС РФ понадобится более 9 лет.

"Однако в России есть достаточный человеческий ресурс. Если не будет хватать техники или вооружения — они будут воевать пехотой. Если нет бронетехники — бросают людей в "мясные штурмы". Если броня есть — идут на бронетехнике. А когда ее не хватает — используют даже мотоциклы и багги.

Например, под Купянском они тянут тросы через реку Оскол, чтобы мотоциклы могли переезжать и прорываться дальше. В таких условиях Украине критически важно развивать способность уничтожать значительное количество вражеских сил на линии фронта", — говорит Фокусу Жданов.

По мнению эксперта, эти амбициозные заявления Путина — часть переговорной игры. Путину нужно демонстрировать Дональду Трампу (или другим западным лидерам), что Россия "наступает", что "все идет по плану".

"Его не интересуют потери. Ему ежедневно докладывают о взятых населенных пунктах, показывают флаги на фото. Даже если это была ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), которую украинские силы уже уничтожили, для него важна картинка. Он публично заявляет: "Мы достигнем всех целей до конца года". Это создает выгодную позицию на переговорах", — считает Жданов.

Эксперт уверен, что физически ВС РФ не смогут захватить 4 области Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская) до конца года, но Путин стремится показать намерения: если не взять их силой, то хотя бы принудить Украину вывести войска политически.

Зачем Bloomberg сообщает о намерениях России

Военный аналитик Дмитрий Снегирев напоминает, во время переговоров в Стамбуле российская делегация в ультимативной форме требовала, чтобы Украина вывела свои войска из контролируемых частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Иначе, мол, Россия будет масштабировать боевые действия и атаковать другие регионы — прежде всего Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

"Речь идет об угрозе выхода оккупантов на административные границы Днепропетровщины, в частности на Новопавловско-Покровском направлении. Важно, что эти же месседжи подхватывают и западные СМИ — например, Bloomberg. И это уже не впервые: оценки агентства подозрительно совпадают с позицией России", — говорит Фокусу аналитик.

По словам Снегирева это — часть информационной операции. Через западные площадки российские спецслужбы, прямо или косвенно, продвигают собственное видение завершения войны. Делается это, как правило, в канун важных событий — например, возможных переговоров Путина и президента США. Так формируют информационную повестку дня для западной аудитории. При этом звучат эти месседжи не из уст Медведева или Скабеевой, а со стороны влиятельных западных медиа.

"И это проблема. Потому что украинские СМИ часто некритично пересказывают эти "новости", не понимая их происхождения. Это порождает в нашем обществе нарративы неполноценности: мол, "если уж западные СМИ так сказали, значит, это правда". Но мы должны помнить, что и западные медиа могут быть инструментом вражеской спецоперации", — говорит Снегирев.

Стратегическая цель РФ до конца 2025 года

По словам Снегирева, ситуация сложная по всей линии фронта, простирающейся более чем на 1200 км. Самое напряженное — на Донецком направлении. Россия ежемесячно пополняет личный состав на 50-60 тысяч. Также РФ усовершенствовала БПЛА — теперь они работают вне зоны поражения украинской мобильной ПВО (до 3 км высоты), что затрудняет их перехват. Тем не менее, реальных шансов у ВС РФ полностью захватить 4 украинские области нет.

"Основная цель России до осени — выйти на административные границы Донецкой области. Луганщина уже почти полностью оккупирована. После этого, вероятно, Кремль попытается навязать новый раунд переговоров", — считает аналитик.

Напомним, российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Эти действия могут раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны в Украине.

В 2025 году российские войска все чаще используют мотоциклы и легкий транспорт для штурмов, пытаясь компенсировать нехватку бронетехники. Фокус объяснял, почему потери техники ВС РФ снизились, и как это влияет на ход боевых действий.