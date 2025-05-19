Окупація 4 областей: наскільки реальні плани Путіна щодо захоплення нової території України

Володимир Путін впевнений, що російська армія зможе захопити чотири області України до кінця року. Фокус розбирався, чи дійсно здатна Росія на повну окупацію Донецької, Луганської, Запорозької та Херсонської областей. Спойлер: ні.

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Президент Росії Володимир Путін не прагне провалу переговорів із США щодо війни в Україні, але водночас не демонструє готовності до припинення бойових дій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Путін переконаний, що російська армія зможе до кінця року прорвати українську оборону та встановити контроль над чотирма регіонами. Наразі немає ознак того, що Путін готовий зупинити бойові дії, оскільки російські війська повільно, але просуваються на фронті.

Фокус разом з військовими експертами розбирав, чи є у ворога певний ресурс і потенціал для захоплення українських територій.

Чи зможе Росія повністю захопити 4 області України до кінця 2025 року

За нинішніми темпами просування російської армії ці плани нереалістичні, вважає військовий експерт Олег Жданов. Він нагадує, що за оцінками Інституту вивчення війни та деяких західних аналітичних центрів, щоб досягти поставлених цілей — повністю захопити 4 області — ЗС РФ знадобиться понад 9 років.

"Проте в Росії є достатній людський ресурс. Якщо бракуватиме техніки чи озброєння — вони воюватимуть піхотою. Якщо немає бронетехніки — кидають людей у "м’ясні штурми". Якщо броня є — йдуть на бронетехніці. А коли її не вистачає — використовують навіть мотоцикли та багі.

Наприклад, під Куп’янськом вони тягнуть троси через річку Оскіл, щоб мотоцикли могли переїжджати й прориватися далі. У таких умовах Україні критично важливо розвивати здатність знищувати значну кількість ворожих сил на лінії фронту", — каже Фокусу Жданов.

На думку експерта, ці амбітні заяви Путіна — частина переговорної гри. Путіну потрібно демонструвати Дональду Трампу (чи іншим західним лідерам), що Росія "наступає", що "все йде за планом".

"Його не цікавлять втрати. Йому щодня доповідають про взяті населені пункти, показують прапори на фото. Навіть якщо це була ДРГ (диверсійно-розвідувальна група), яку українські сили вже знищили, для нього важлива картинка. Він публічно заявляє: "Ми досягнемо всіх цілей до кінця року". Це створює вигідну позицію на переговорах", — вважає Жданов.

Експерт впевнений, що фізично ЗС РФ не зможуть захопити 4 області України (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська) до кінця року, але Путін прагне показати наміри: якщо не взяти їх силою, то хоча б примусити Україну вивести війська політично.

Нащо Bloomberg повідомляє про наміри Росії

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов нагадує, під час переговорів у Стамбулі російська делегація в ультимативній формі вимагала, щоб Україна вивела свої війська з контрольованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Інакше, мовляв, Росія масштабуватиме бойові дії й атакуватиме інші регіони — передусім Сумську, Харківську і Дніпропетровську області.

"Йдеться про загрозу виходу окупантів на адміністративні межі Дніпропетровщини, зокрема на Новопавлівсько-Покровському напрямку. Важливо, що ці ж меседжі підхоплюють і західні ЗМІ — наприклад, Bloomberg. І це вже не вперше: оцінки агентства підозріло збігаються з позицією Росії", — каже Фокусу аналітик.

За словами Снєгирьова це — частина інформаційної операції. Через західні майданчики російські спецслужби, прямо чи опосередковано, просувають власне бачення завершення війни. Робиться це, як правило, в переддень важливих подій — наприклад, можливих переговорів Путіна і президента США. Так формують інформаційний порядок денний для західної аудиторії. При цьому звучать ці меседжі не з вуст Медведєва чи Скабєєвої, а з боку впливових західних медіа.

"І це проблема. Бо українські ЗМІ часто некритично переповідають ці «новини», не розуміючи їхнього походження. Це породжує в нашому суспільстві наративи меншовартості: мовляв, «якщо вже західні ЗМІ так сказали, значить, це правда». Але ми маємо памʼятати, що й західні медіа можуть бути інструментом ворожої спецоперації", — каже Снєгирьов.

Стратегічна мета РФ до кінця 2025 року

За словами Снєгирьова, ситуація складна по всій лінії фронту, що простягається на понад 1200 км. Найнапруженіше — на Донецькому напрямку. Росія щомісяця поповнює особовий склад на 50–60 тисяч. Також РФ вдосконалила БПЛА — тепер вони працюють поза зоною ураження української мобільної ППО (до 3 км висоти), що ускладнює їхнє перехоплення. Проте, реальних шансів у ЗС РФ повністю захопити 4 українські області немає.

"Основна мета Росії до осені — вийти на адміністративні кордони Донецької області. Луганщина вже майже повністю окупована. Після цього, ймовірно, Кремль спробує нав’язати новий раунд переговорів", — вважає аналітик.

Нагадаємо, російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Ці дії можуть розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні.

У 2025 році російські війська дедалі частіше використовують мотоцикли та легкий транспорт для штурмів, намагаючись компенсувати брак бронетехніки. Фокус пояснював, чому втрати техніки ЗС РФ знизились, і як це впливає на хід бойових дій.