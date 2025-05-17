Російська армія на мотоциклах: як дефіцит танків і БМП змінює тактику ЗС РФ

У 2025 році російські війська дедалі частіше використовують мотоцикли та легкий транспорт для штурмів, намагаючись компенсувати брак бронетехніки. Фокус пояснює, чому втрати техніки ЗС РФ знизились, і як це впливає на хід бойових дій.

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Ще весною 2024 року стало помітно, що російські війська часто використовують мотоцикли для штурмів позицій Збройних сил України, намагаючись компенсувати втрати бронетехніки та уникнути ураження українськими дронами. Ці спроби штурмувати укріплення Сил оборони України за допомогою мотоциклів, автомобілів, чи навіть квадроциклів не припиняються і до сіх пір. Причинами називають дефіцит техніки у росіян — ЗСУ знищують ворожу техніку у великої кількості.

Проте за даними військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір", Олександра Коваленко, у травні 2025 року російські війська демонструють значне зниження втрат основних бойових танків і бойових броньованих машин, що може стати найнижчим показником із липня 2023 року.

Скільки росіяни втратили техніки за першу половину травня 2025 року

Станом на середину травня знищено або пошкоджено лише 90 танків, що за збереження цієї тенденції встановить антирекорд втрат. У категорії броньованих машин ситуація аналогічна: за першу половину місяця втрачено 173 одиниці, що також є найнижчим показником за майже два роки.

Ця тенденція відображає не лише економію техніки, а і її реальний дефіцит у російських підрозділах. У багатьох випадках нестача техніки сягає 60–70% від штатної комплектації.

"Але тут слід зазначити, що економія бронетехніки й тотальний перехід російських військ на легкі транспортні засоби, у перспективі може призвести до накопичення цієї компоненти, з урахуванням запасів з часів СРСР, що збереглися, власного виробництва та ремонту пошкодженої техніки", — зазначив Олександр Коваленко.

Експерт стверджує, що такий підхід фактично імітує ефект «перемир’я», даючи змогу російським військам накопичувати бронетехніку за умов некритичних втрат танків та бойових машин. Проте це досягається ціною значних втрат особового складу, оскільки піхота та легкий транспорт не мають належного захисту. Російське командування, видно, не зважає на людські втрати, приділяючи пріоритет збереженню техніки.

Чому ЗС РФ почали менше втрачати техніки на фронті

За словами військового експерта Павла Нарожного, у 2025 році російські війська зіткнулися з критичним дефіцитом техніки, що призвело до зменшення її втрат на фронті. Хоча певна техніка ще є, російська армія дуже сильно її береже, особливо бронетехніку, таку як танки, БМП і БТРи. Якщо раніше росіяни атакували за класичною схемою, коли колона бронетехніки прориває оборону, за ними йде піхота, то тепер такі операції стали рідкістю.

Натомість більшість бойових дій ведуть піхотинці, приблизно 10–20% з яких використовують мотоцикли для швидшого пересування.

"Це, в принципі, ті самі піхотинці, які просто швидше пересуваються і все. Однак мотоцикли не забезпечують жодного захисту, залишаючи бійців вразливими до будь-яких загроз. Через це російські війська уникають масштабних бронетанкових атак, що й пояснює зниження втрат техніки", — каже Фокусу експерт.

На думку Нарожного, росіяни не встигають відновлювати власну бронетехніку відповідно до власних потреб. За найоптимістичнішими заявами, Росія виробляє лише 220–240 танків на рік, а решта виробництва складає ремонт старої техніки. Зазвичай відновлюють техніку радянської доби: ремонтують двигун, проводку та все, що можливо замінити. У кращому випадку додають сучасні приціли чи електроніку, але це рідкість. Застарілі танки, такі як Т-55, використовують не як бойові одиниці, а як «бронетаксі» для перевезення піхоти. Російські інженери на місці оснащують їх імпровізованими захисними конструкціями, так званими «курятниками». Ці так звані танки не застосовуються як артилерія, оскільки їхня дальність стрільби обмежена 8–10 кілометрами. Тому через це кількість втрат техніки в них і стала менша.

Схожа ситуація спостерігається з артилерією.

"Спікер Сил оборони півдня Влад Волошин пояснив, що росіяни змушені відправляти своїх артилеристів у бій як піхотинців — просто тому, що їм нема з чого стріляти. Без необхідного обладнання, зокрема прицілів, артилерійські системи стають фактично марними. Один із українських артилеристів влучно зауважив: «Якщо на гарматі немає прицілу — ми не армія, а зграя волоцюг із купою металобрухту». Через це російські артилеристи не можуть виконувати свої основні завдання й змушені воювати як піхота. Тому й здається, що втрат техніки стало менше — насправді її просто нема чим і ким ефективно використовувати", — підкреслює Нарожний.

У підсумку експерт зазначив, що ця ситуація відображає глибоку кризу в російській армії: виснаження запасів техніки, низькі темпи виробництва та залежність від застарілих зразків змушують покладатися на піхоту та імпровізовані засоби, що знижує ефективність їхніх операцій.

Нагадаємо, що у кількох районах окупованого Криму вранці 16 травня прогриміли вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про роботу ППО, а також про те, що нібито бачили невідомі безпілотники.

Також Фокус розповідав, що Росія розгорнула наступ у Харківській області — бої точаться за стратегічно важливі Липці та Куп’янськ-Вузловий.