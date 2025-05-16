Про сильні вибухи, які чулися в районі Ялти, Алупки та Севастополя писали місцеві пабліки. Також вибухи пролунали в підмосковному Подольську.

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Фокус зібрав усе, що відомо про вибухи в Криму і пожежу в Підмосков'ї.

Вибухи в окупованому Криму

У кількох районах окупованого Криму вранці 16 травня прогриміли вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про роботу ППО, а також про те, що нібито бачили невідомі безпілотники.

Потім з'явилася інформація про пожежу на складі боєприпасів у Перевальному, де дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони ЧФ РФ.

"Наші агенти зафіксували вибухи в районі н. п. Перевальне, включаючи військову базу 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони і 8-го окремого артполку. Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі", — повідомили кримські партизани з групи "Атеш" на своєму Telegram-каналі.

Фото: Telegram Атеш

Склад боєприпасів у Перевальному Фото: Telegram Атеш

Так, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що ЗРК "Панцир-С1" російських окупантів стріляв у Севастополі з району Фіолентівського шосе по безпілотниках.

Біля узбережжя Алупки були три потужні вибухи, вибухи чули в Сімферопольському районі та в Ялті.

У соцмережах було оприлюднено кадри із Севастополя, де нібито було видно в небі слід від ракети після пострілу російського ППО з території місцевого військово-морського училища.

Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі запевнив, що вибухи, які було чути в місті — результат роботи ППО.

"За попередньою інформацією, знищено 6 БПЛА в повітрі над морем на великій відстані від берега", — розповів представник окупаційної адміністрації.

Однак після його повідомлення з'явилася інформація про вибухи в Севастополі в районі аеродромів Бельбек і Кача.

Вибухи в окупованому Криму

"У зв'язку з пожежею на складі боєприпасів у Перевальному, дорога Сімферополь — Алушта перекрита. Водіїв просять їхати в об'їзд", — передає "Кримський вітер" і зазначає, що за попередніми даними, у Перевальному загинули військові ЗС РФ.

Крім окупованого Криму вибухи лунали і в Підмосков'ї. Так, у місті Подольську місцеві жителі спочатку повідомили про сильну пожежу, потім про вибухи. Пізніше з'явилася інформація, що горів місцевий автосервіс.

Судячи з відео та фото, згоріла і сама будівля, і всі машини, що були на автостоянці. Жодних подробиць про пожежу не повідомляють.

Вибухи в Підмосков'ї лунали через пожежу на автосервісі Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 травня в окупованому Криму також лунали вибухи в районі Кримського мосту, який перекрили на кілька годин.

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