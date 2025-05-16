О сильных взрывах, которые слышались в районе Ялты, Алупки и Севастополя писали местные паблики. Также взрывы прозвучали в подмосковном Подольске.

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Фокус собрал все, что известно о взрывах в Крыму и пожаре в Подмосковье.

Взрывы в оккупированном Крыму

В нескольких районах оккупированного Крыма утром 16 мая прогремели взрывы. В местных пабликах сообщали о работе ПВО, а также о том, что якобы видели неизвестные беспилотники.

После появилась информация о пожаре на складе боеприпасов в Перевальном, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны ЧФ РФ.

"Наши агенты зафиксировали взрывы в районе н. п. Перевальное, включая военную базу 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 8-го отдельного артполка. Есть сведения о погибших военных, находившихся на дежурстве на складе", — сообщили крымские партизаны из группы "Атеш" на своем Telegram-канале.

Фото: Telegram Атеш

Склад боеприпасов в Перевальном Фото: Telegram Атеш

Так, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что ЗРК "Панцирь-С1" российских оккупантов стрелял в Севастополе из района Фиолентовского шоссе по беспилотникам.

У побережья Алупки были три мощных взрыва, взрывы слышали в Симферопольском районе и в Ялте.

В соцсетях были обнародованы кадры из Севастополя, где якобы был виден в небе след от ракеты после выстрела российского ПВО с территории местного военно-морского училища.

Между тем так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что взрывы, которые были слышны в городе — результат работы ПВО.

"По предварительной информации, уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом расстоянии от берега", — рассказал представитель оккупационной администрации.

Однако после его сообщения появилась информация о взрывах в Севастополе в районе аэродромов Бельбек и Кача.

Взрывы в оккупированном Крыму

"В связи с пожаром на складе боеприпасов в Перевальном, дорога Симферополь — Алушта перекрыта. Водителей просят ехать в объезд", — передает "Крымский ветер" и отмечает, что по предварительным данным в Перевальном погибли военные ВС РФ.

Кроме оккупированного Крыма взрывы звучали и в Подмосковье. Так, в городе Подольске местные жители сначала сообщили о сильном пожаре, потом о взрывах. Позже появилась информация, что горел местный автосервис.

Судя по видео и фото, сгорело и само здание и все машины, что были на автостоянке. Никаких подробностей о пожаре не сообщается.

Взрывы в Подмосковье звучали из-за пожара на автосервисе Фото: скриншот

Напомним, 3 мая в оккупированном Крыму также звучали взрывы в районе Крымского моста, который перекрыли на несколько часов.

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