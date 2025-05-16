Росія розпочала літній наступ: що відбувається на Харківщині та яка загроза для регіону

Росія розгорнула наступ у Харківській області — бої точаться за стратегічно важливі Липці та Куп’янськ-Вузловий. Українські сили оборони стримують натиск, але ворог не припиняє спроб прориву, посилюючи обстріли та тиск на мирне населення. Фокус розповідає яка наразі ситуація на півночі Харківщини та чи є реальна загроза для регіону.

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Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин заявив про початок літньої наступальної кампанії росіян. У Харківській області спостерігається активізація бойових дій з боку російських військ, особливо в районі селища Липці. Російські сили застосовують піхоту, бронетехніку та мотоцикли для штурмів, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Зокрема, в районі Липців зафіксовано використання танків та інших броньованих машин під час атак.

Військові експерти зазначають, що Липці мають стратегічне значення через своє розташування на висоті, що дозволяє контролювати підходи до Харкова. Захоплення цього населеного пункту може покращити логістику російських військ та забезпечити їм вигідні позиції для подальших наступальних дій.

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За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, українські війська досягли значних тактичних успіхів у Харківській області, зупинивши просування російських військ. Зокрема Сили оборони поставили на паузу можливість прориву окупантів до села Липці на півночі Харківщини. Ці дії запобігли загрозі виходу армії РФ в глиб території Харківської області та на відстань вогневого ураження житлових кварталів самого Харкова. Крім того, маневри українських сил зняли можливість флангового охоплення самого Вовчанська, що стало важливим досягненням Сил оборони України.

У самому Вовчанську ситуація залишається стабільною, дві армії фактично ділять місто навпіл.

На Куп’янському напрямку українські сили звільнили населений пункт Західне, що зняло можливості безпосереднього прориву російської армії до Куп’янська-Вузлового. На думку експерта, цей вузол є ключовим об’єктом для Росії, оскільки він надає можливість армії РФ значно покращити власну логістику.

"Основні бої ведуться навіть не за контроль над Куп’янськом, а за володіння Куп’янськом-Вузловим. Останній є основним транспортним хабом і ключовою залізничною станцією, що має стратегічне значення через високу пропускну спроможність залізниці порівняно з автотранспортом. Наразі російські війська не досягли значних просувань у цьому районі, зокрема в районі Дворічна, де їхня зона присутності не розширюється", — розповідає Фокусу Снєгирьов.

Також, за даними експерта, Росія активізувала обстріли житлових районів Харківської області, щоб спричинити хаос, паніку та спровокувати внутрішні міграційні процеси з Харкова й області. Це, зокрема, супроводжується посиленням активності російської авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів не лише по позиціях українських сил, а й по цивільній інфраструктурі.

Лінія бойового зіткнення: де ще на фронті просуваються ЗС РФ

За словами Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив», російські війська посилили активність не лише на Харківщині, а й по всій лінії зіткнення, зокрема на Покровському та Костянтинівському напрямках у Донецькій області. Вони використали Великоднє перемир’я, щоб провести перегрупування, та досягнувши піка своєї весняної кампанії. На кінець травня, на думку експерта, очікується пік штурмових дій росіян за усю весну 2025 року.

Коваленко стверджує, що північ Харківщини росіяни атакують виключно з метою, щоб відвернути увагу українського військового командування від наступу Росії на Луганщині та Донеччині.

"На півночі Харківщини, а також на Сумщині, Запорізькій і Херсонській областях, дії мають відвертальний характер, щоб сковувати сили оборони України та розпорошувати їхню увагу, сили та засоби. Ці напрямки мають виключно тактичне значення для росіян. Натомість на Донеччині та Луганщині цілі є для них є оперативно-тактичними", — зазначив військовий оглядач у розмові з Фокусом.

На півночі Харківщини українські сили успішно контратакували в районі Глибоке на Липецькому напрямку. Це дуже важлива подія, оскільки становить загрозу російському плацдарму, який знаходиться на півночі від Липців. Охоплення Глибокого з півдня, сходу та заходу створює зручний трамплін для продовження наступальних дій ЗСУ.

На Куп’янському напрямку, за даними експерта, атаки росіяни активізувалися, але їхня мета – розвинути плацдарм на правому березі річки Оскіл у районі Дворічної, що є основним плацдарм у цьому районі.

"Росіяни прагнуть сформувати тактичне ударне угруповання, але сил та засобів для цього їм недостатньо. Вже пів року росіяни безуспішно намагаються виконати цю задачу. У мене виникає серйозними сумніви, що їм це вдасться в принципі. Без цього плацдарму атаки на лівобережну частину Куп’янська чи Куп’янськ-Вузловий стануть самогубчою операцією, яка може повністю лишити російську 6-ту загальну військову армію боєздатності, — підсумував експерт.

Наступ Росії на Харківщину: яка мета

За словами Дмитра Снєгирьова, Російська Федерація використовує ескалацію військової напруги на Харківському напрямку, зокрема на Куп’янському та Вовчанському як інструмент тиску на Україну і Сполучені Штати. Цей тиск пов’язаний із перемовним процесом у Стамбулі, де Росія намагається досягти для себе територіальні поступки з боку України. Росія на перемовинах намагається виставити ультиматум, пропонуючи послаблення тиску на Харківську та Сумську області в обмін на виведення українських сил із контрольованих територій Донецької та, можливо, Запорізької областей. Також Херсонська область може стати предметом політичних торгів на перемовинах у Стамбулі.

Крім того, на думку експерта, ця ескалація є частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на створення зони нестабільності та психологічного тиску на цивільне населення в Україні.

"Обстріли області, зокрема Куп’янська, синхронізовані з можливими переговорами, що підкреслює їхню політичну частину. Водночас українські сили продовжують стримувати просування ворога, демонструючи ефективність оборони на ключових напрямках", — підкреслює експерт.

Нагадаємо, Сили оборони України нещодавно відновили позиції біля Липців. ЗС РФ програли "битву за свій "Берлін" у Харківській області.

Також Фокус писав, що російська армія також активізує бойові дії на південних рубежах. У фокусі — Новопавлівський напрямок, де, за даними аналітиків, зафіксовано просування ворога.