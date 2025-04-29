ЗС РФ перебираються через річку Оскіл і просуваються до передових позицій ЗСУ для штурмів, — офіцер

На Харківщині російські окупанти продовжують на човнах перебиратися через річку Оскіл і окопуватися ближче до позиції ЗСУ.

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Про це розповів в ефірі Армія TV офіцер 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг" НГУ підполковник Віталій Міловидов.

За його словами, ЗС РФ на Куп’янському напрямку намагаються створити повноцінний плацдарм на правому березі річки Оскіл. Вони постійно намагаються форсувати водойму невеличкими гуртами штурмовиків.

Вони роблять це одразу в кількох місцях, щоправда понтонні переправи окупантам не вдається збудувати, тож вони перебираються через річку на човнах невеликими групками.

Далі через лісисту місцевість, яри й луки — вони просуваються ближче до позицій Сил оборони, там ховаються і накопичуються для штурмів. Українські захисники намагаються знаходити такі сховки і знищувати їх.

"Піхотинці одного з батальйонів закинули протитанкову міну, і вщент знесли залишки бліндажа, де намагалися накопичуватися окупанти. До цього туди летіло все, що могло летіти: камікадзе, скиди, бомбери працювали вдень. Якщо ворог має якусь маленьку можливість закріпитися на місцині, вони одразу риються як кроти", — розповів Віталій Міловидов.

Нагадаємо, що 28 квітня ЗСУ знищили переправу, яку росіяни використовували для забезпечення своїх підрозділів на Куп'янському напрямку. Через це окупанти втратили можливість переправлятися через річку Жеребець та техніку.